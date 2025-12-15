English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ പീഡനക്കേസ്; അറസ്റ്റ് വിലക്ക് തുടരും, മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി വ്യാഴാഴ്ച പരി​ഗണിക്കും

Rahul Mamkootathil Second Rape Case: സർക്കാരിന്റെ ഹർജിയിൽ മറുപടി നൽകാൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ചോദിച്ചിരുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹർജി പരി​ഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 15, 2025, 01:49 PM IST
  • പോലീസ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ നീക്കം നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്
  • പത്തനംതിട്ടയിലെ രാഹുലിന്റെ വീടിന് പുറത്ത് മഫ്തിയിൽ പോലീസ് സംഘം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

പത്തനംതിട്ട: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ ബലാംത്സം​ഗ പരാതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി ഹർജി ചോദ്യം ചെയ്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരി​ഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിവച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

സർക്കാരിന്റെ ഹർജിയിൽ മറുപടി നൽകാൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ചോദിച്ചിരുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹർജി പരി​ഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിയത്. ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് ശേഷമാണ് ഇനി ഹർജി പരി​ഗണിക്കുക. പോലീസ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ നീക്കം നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്.

പത്തനംതിട്ടയിലെ രാഹുലിന്റെ വീടിന് പുറത്ത് മഫ്തിയിൽ പോലീസ് സംഘം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ബലാത്സം​ഗ കേസിൽ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരി​ഗണിക്കും.

