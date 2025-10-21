English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kollam News: കൊല്ലത്ത് മരുതിമലയിൽ നിന്ന് താഴേക്കു ചാടിയ രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനിയും മരിച്ചു

Kollam News: കൊല്ലത്ത് മരുതിമലയിൽ നിന്ന് താഴേക്കു ചാടിയ രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനിയും മരിച്ചു

കലോത്സവമായിരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ രണ്ടുപേരും സ്കൂളിൽ പോകുകയാണെന്നു പറഞ്ഞാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 21, 2025, 01:48 PM IST
  • മരുതിമലയിൽ നിന്ന് 2 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ താഴേയ്ക്ക് ചാടിയ സംഭവത്തിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനിയും മരിച്ചു
  • മരിച്ചത് മെഴുവേലി സുവർണ ഭവനിലെ സുകുവിന്റെ മകളായ ശിവർണയാണ്

Read Also

  1. Kollam News: മരുതിമലയിൽ നിന്ന് 2 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ താഴേയ്ക്ക് വീണു, ഒരാൾ മരിച്ചു

Trending Photos

Gold Rate in Kerala Today 20 Oct 2025: ഇന്നും റിവേഴ്സിൽ; സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു! ഇന്നത്തെ വില
7
Gold rate
Gold Rate in Kerala Today 20 Oct 2025: ഇന്നും റിവേഴ്സിൽ; സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു! ഇന്നത്തെ വില
Gold Rate in Kerala Today 21 Oct 2025: ഇടിവിന് ഇടവേള; വീണ്ടും റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില
6
Gold price today
Gold Rate in Kerala Today 21 Oct 2025: ഇടിവിന് ഇടവേള; വീണ്ടും റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില
Health Benefits of dates: ഈന്തപ്പഴത്തിന് ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളോ....അറിയാം
6
Dates
Health Benefits of dates: ഈന്തപ്പഴത്തിന് ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളോ....അറിയാം
Horoscope Today 20.10.2025: ആഴ്ചത്തുടക്കം, ദീപാവലി ദിനം; 12 രാശിക്കാരിലും ഫലങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ!
12
Astrology news
Horoscope Today 20.10.2025: ആഴ്ചത്തുടക്കം, ദീപാവലി ദിനം; 12 രാശിക്കാരിലും ഫലങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ!
Kollam News: കൊല്ലത്ത് മരുതിമലയിൽ നിന്ന് താഴേക്കു ചാടിയ രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനിയും മരിച്ചു

കൊല്ലം: മരുതിമലയിൽ നിന്ന് 2 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ താഴേയ്ക്ക് ചാടിയ സംഭവത്തിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനിയും മരിച്ചു. മരിച്ചത് മെഴുവേലി സുവർണ ഭവനിലെ സുകുവിന്റെ മകളായ ശിവർണയാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസ്: മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന്‌ ശേഷം അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ വിട്ടയച്ചു

ഈ കുട്ടിക്കൊപ്പം ചാടിയ മീനു എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി സംഭവ ദിവസം തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടാളും പെരിങ്ങനാട് തൃച്ചേന്ദമംഗലം ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒൻപതാംക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനികളായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് മരുതിമലയുടെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇവർ ചാടിയത്.

മീനു കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സംഭവ ദിവസം തന്നെ മരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് 6:20 നായിരുന്നു മരിച്ചത്. കലോത്സവമായിരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ രണ്ടുപേരും സ്കൂളിൽ പോകുകയാണെന്നു പറഞ്ഞാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

KollamMaruthaimalaGirld SucideSuicide Attemptone died

Trending News