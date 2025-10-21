Kollam News: കൊല്ലത്ത് മരുതിമലയിൽ നിന്ന് താഴേക്കു ചാടിയ രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനിയും മരിച്ചു

കൊല്ലം: മരുതിമലയിൽ നിന്ന് 2 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ താഴേയ്ക്ക് ചാടിയ സംഭവത്തിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനിയും മരിച്ചു. മരിച്ചത് മെഴുവേലി സുവർണ ഭവനിലെ സുകുവിന്റെ മകളായ ശിവർണയാണ്.
Also Read: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസ്: മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ വിട്ടയച്ചു
ഈ കുട്ടിക്കൊപ്പം ചാടിയ മീനു എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി സംഭവ ദിവസം തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടാളും പെരിങ്ങനാട് തൃച്ചേന്ദമംഗലം ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒൻപതാംക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനികളായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് മരുതിമലയുടെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇവർ ചാടിയത്.
മീനു കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സംഭവ ദിവസം തന്നെ മരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് 6:20 നായിരുന്നു മരിച്ചത്. കലോത്സവമായിരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ രണ്ടുപേരും സ്കൂളിൽ പോകുകയാണെന്നു പറഞ്ഞാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.