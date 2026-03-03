KP Unnikrishnan Passed Away: മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു

കോഴിക്കോട്: കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു. 89 വയസായിരുന്നു. അന്ത്യം വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു.
Also Read: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല 2026: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഇന്ന്; ഭക്തിസാന്ദ്രമായി നാടും നഗരവും
6 തവണ വടകരയിൽ നിന്നുള്ള എംപിയായിരുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിപി സിംഗ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രിയായിരുന്നു. മാതൃഭൂമി, ശങ്കേഴ്സ് വീക്കിലി, ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പത്രപ്രവർത്തകനായും അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. പത്രപ്രവർത്തകനായി പ്രവർത്തിക്കവെയാണ് 1971 ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വടകരയിൽ നിന്നും ജയിച്ചത്.
ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെവിശ്വസ്തരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. പിന്നീട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് യുവിലേക്ക് മാറി. പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് എസിലേക്കും ശേഷം കോൺഗ്രസിലേക്കും മടങ്ങി.
Also Read: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല 2026: പൊങ്കാല മൺകലത്തിൽ തന്നെയിടണം... കാരണം അറിയാം
സ്കൂൾ കോളേജ് പഠനകാലത്ത് പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമായി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ച ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പിന്നീട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി വിട്ട് 1960 ൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമാകുകയായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.