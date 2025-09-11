English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PP Thankachan passes away: മുതിർന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി പി തങ്കച്ചൻ അന്തരിച്ചു

PP Thankachan passes away: 83 വയസായിരുന്നു പ്രായം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 11, 2025, 04:53 PM IST
  • വാർധക്യ സഹജജമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് ആലുവയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
  • വൈകുന്നേരം നാലുമണിയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം

Trending Photos

ITR Filing 2025: ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്തോ? ഇനി 5 ദിവസം മാത്രം; സമയപരിധി നീട്ടുമോ?
7
ITR filing
ITR Filing 2025: ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്തോ? ഇനി 5 ദിവസം മാത്രം; സമയപരിധി നീട്ടുമോ?
Kerala KN-589 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-589 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Today&#039;s Horoscope 10 September 2025: കുംഭം രാശിക്ക് രാജയോ​ഗ സമാനമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരും, കർക്കിടകം രാശിക്ക് പ്രതിസന്ധികളും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Astrology
Today's Horoscope 10 September 2025: കുംഭം രാശിക്ക് രാജയോ​ഗ സമാനമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരും, കർക്കിടകം രാശിക്ക് പ്രതിസന്ധികളും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Today&#039;s Horoscpe 11 September 2025: ഈ രാശികൾക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscpe 11 September 2025: ഈ രാശികൾക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
PP Thankachan passes away: മുതിർന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി പി തങ്കച്ചൻ അന്തരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഫ് മുൻ കൺവീനർ പി പി തങ്കച്ചൻ അന്തരിച്ചു. 83 വയസായിരുന്നു പ്രായം. വാർധക്യ സഹജജമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് ആലുവയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം നാലുമണിയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. മുൻ യുഡിഎഫ് കൺവീനറും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു പി പി തങ്കച്ചൻ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

PP Thankachan passes awayCongress leaderPP ThankachanObit News

Trending News