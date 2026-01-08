English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Medical Negligance: ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഗുരുതര ചികിത്സാ പിഴവ്; ആശുപത്രിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

Jan 8, 2026
  • ഇടുപ്പ് എല്ലിന് നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഗുരുതര ചികിത്സാ പിഴവ്.
  • രക്തയോട്ടം കൂട്ടാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഒടിഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു.
  • സംഭവത്തിൽ കൻോൺമെന്റ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

തിരുവനന്തപുരം: ഇടുപ്പ് എല്ലിന് നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഗുരുതര ചികിത്സാ പിഴവ്. രക്തയോട്ടം കൂട്ടാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഒടിഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കൻോൺമെന്റ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം ജൂബിലി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിക്കെതിരെയാണ് ​ഗുരുതര ചികിത്സാപിഴവ് പരാതി ഉയർന്നത്.

മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി ജിജിൻ ജോസിൻെറ ഇടത് ഇടുപ്പ് എല്ലിലാണ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഒടിഞ്ഞു കയറിയത്. ജിജിൻെറ പരാതിയിൽ കൻോൺമെന്റ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ലോഹ കഷണം നീക്കം ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും ലോഹ കഷണം ഇരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്നും രോഗിയെ അറിയിച്ചതാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

