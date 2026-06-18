/ആരോഗ്യവകുപ്പിന് തിരിച്ചടി; ഡിഎച്ച്എസ്സിനെ മാറ്റിയ നടപടി കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യവകുപ്പിന് തിരിച്ചടിയായി ഡിഎച്ച്എസ്സിനെ മാറ്റിയ നടപടി കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഡോ. കെജെ റീനയെ മാറ്റിയ നടപടിയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ സ്റ്റേ ചെയ്ത്. റീനയുടെ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
നേരത്തെ ഡോ. കെജെ റീനയെ സ്ഥലം മാറ്റിയ ഉത്തരവിൽ സർക്കാർ പിഴവ് തിരുത്തിയിരുന്നു. കെജെ റീന 15 ദിവസം അവധി എടുത്തുവെന്ന പരാമര്ശം ഒഴിവാക്കിയുള്ള പുതിയ ഉത്തരവ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഡോ. റീന 15 ദിവസത്തെ അവധിക്ക് അപേക്ഷിച്ചെന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തിരുത്ത് വരുത്തിയത്.
പുതിയ ഡിഎച്ച്എസിന്റെ നിയമന നടപടികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ മാറ്റം എന്നാണ് പുതിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. 15 ദിവസം അവധി അപേക്ഷിച്ചതിനാലാണ് മാറ്റം എന്ന ഉത്തരവിനെതിരെ നേരത്തെ റീനയടക്കം വലിയ വിമർശനം ഉയർത്തിയിരുന്നു. സർക്കാരിനെ തുരങ്കം വെയ്ക്കുന്ന ചില നടപടികൾ ഡോക്ടർ റീനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി എന്നും അതിനാലാണ് സ്ഥലംമാറ്റമെന്നുമാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്.
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