Sabarimala: ഏഴ് വിഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയ സദ്യ; ശബരിമലയിലെ അന്നദാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി കെ ജയകുമാർ

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിൽ ഡിസംബർ 2 മുതൽ ഏഴ് വിഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയ അന്നദാന സദ്യ ഭക്തർക്ക് വിളമ്പി തുടങ്ങുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാർ. ചോറ്, പരിപ്പ്, സാമ്പാർ, അവിയൽ, അച്ചാർ, തോരൻ, പപ്പടം, പായസം എന്നിങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയത് ഏഴ് വിഭവങ്ങൾ എങ്കിലും സദ്യയിൽ ഉണ്ടാകും. ഉച്ചക്ക് 12 മുതൽ മൂന്ന് വരെയാകും അന്നദാനം ഉണ്ടാകുക. സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസും സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുമാകും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുക. നിലവിൽ 4,000 വരുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ദിവസവും അന്നദാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നും, സദ്യ നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തരുടെ എണ്ണം കൂടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
'പുതിയ ഒരു സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഭക്തർക്ക് സദ്യ നൽകുന്നത്. ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഓരോ ഭക്തനെയും ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നൽകുക. ഈ സമീപനം ശബരിമലയുടെ മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്' എന്ന് കെ ജയകുമാർ അറിയിച്ചു. മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ച് രണ്ടാഴ്ച ആകുമ്പോൾ തീർത്ഥാടനം സുഗമമായ നിലയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.