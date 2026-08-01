/Kerala Rain: മൂന്ന് വയസുകാരൻ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു; സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം ഏഴായി

മലപ്പുറം: മലപ്പുറം വണ്ടൂരിൽ മൂന്ന് വയസുകാരൻ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം ഏഴായി. സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നുണ്ടായ വിവിധ അപകടങ്ങളിൽ ഏഴ് പേർ മരണപ്പെട്ടു. കോട്ടയം പൂഞ്ഞാർ പയ്യാനിത്തോട്ടത്തിൽ വീട് ഇടിഞ്ഞുവീണ് അമ്മയും മകനുമാണ് മരിച്ചത്.
ഇടുക്കി കോലാഹലമേട്ടിൽ വീടിനുമുകളിലേക്ക് മണ്ണൊലിച്ചെത്തി വൈക്കം സ്വദേശിയും, അടൂർമലയിൽ ഒരു വീട്ടമ്മയും മരിച്ചു. മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയിൽ നാലുവയസ്സുള്ള കുട്ടി തോട്ടിൽ വീണും, കോട്ടയം വാകത്താനം ചക്കൻചിറയിൽ പതിനൊന്നുകാരൻ വെള്ളക്കെട്ടിൽ മുങ്ങിയുമാണ് മരിച്ചത്.
വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് മഴയും കാറ്റും ശക്തമായി തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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