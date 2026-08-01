Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Kerala Rain: മൂന്ന് വയസുകാരൻ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു; സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം ഏഴായി

Kerala Rain: മൂന്ന് വയസുകാരൻ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു; സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം ഏഴായി

Landslides In Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം. മരണം ഏഴായി. ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 01, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:28 PM IST
Kerala Rain: മൂന്ന് വയസുകാരൻ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു; സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം ഏഴായി
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kerala Rain Alert: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ, എല്ലാ ജില്ലകളിലും മുന്നറിയിപ്പ്; ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത
2
3
4
5