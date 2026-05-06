Rabies Death: തൃശൂർ ചെറുതുരുത്തിയിൽ ഏഴ് വയസുകാരി മരിച്ചത് പേവിഷബാധയേറ്റെന്ന് സ്ഥിരീകരണം

തൃശ്ശൂർ: ചെറുതുരുത്തിയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മരണം പേവിഷബാധ മൂലമാണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. വെട്ടിക്കാട്ടിരി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിനി സൻഹ മെഹ്റിൻ (7) ആണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 28-ാം തീയതി ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.
ആ സമയത്ത് കുട്ടി വെള്ളം കുടിക്കാൻ വിമുഖത കാട്ടുകയും വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വരികയും ചെയ്തത് പേവിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് സംശയിച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
മരണത്തിൽ അസ്വാഭാവികത തോന്നിയ ആശുപത്രി അധികൃതർ വിവരമറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്രവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്കായി സെൻട്രൽ ലാബിലേക്ക് അയച്ചു. ഈ പരിശോധനാ ഫലത്തിലാണ് പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
എന്നാൽ കുട്ടിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് രോഗബാധയേറ്റതെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ദുരൂഹത തുടരുകയാണ്. വീടിന് പരിസരത്തുള്ള പൂച്ചകളുമായി കുട്ടി സ്ഥിരമായി കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെന്നും, ഈ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാകാം വൈറസ് ബാധിച്ചതെന്നുമാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ കുട്ടിയുമായി അടുത്ത് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് നിലവിൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
