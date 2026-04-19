Sexual Assault Case: 'വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്‍കി പണം വാങ്ങി വഞ്ചിച്ചു'; കെഎസ്‌യു നേതാവ് എം സി അതുലിനെതിരെ കേസ്

ഒരു യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് അതുൽ ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോടെ സ്പര്‍ശിച്ചുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 19, 2026, 03:22 PM IST
  • കെഎസ്‌യു പ്രവര്‍ത്തകയായ യുവതി തന്നെയാണ് പരാതിക്കാരി.
  • യുവതി പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

Read Also

  1. Kerala High Temperature: സംസ്ഥാനത്ത് ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ്; രണ്ട് ജില്ലകൾ ഒഴികെ എല്ലായിടത്തും യെല്ലോ അലർട്ട്

Trending Photos

Shukra Nakshathra Parivartan: ശുക്രൻ ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ ഇവർ പൊളിക്കും!
9
Shukra Gochar
Shukra Nakshathra Parivartan: ശുക്രൻ ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ ഇവർ പൊളിക്കും!
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർ അലസത ഒഴിവാക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർ അലസത ഒഴിവാക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ പുരോ​ഗതി; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Todays horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ പുരോ​ഗതി; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: അക്ഷയ തൃതീയയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: അക്ഷയ തൃതീയയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
കണ്ണൂര്‍: കെഎസ്‌യു കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം സി അതുലിനെതിരെ കേസെടുത്ത് കണ്ണൂർ വനിത പോലീസ്. അതുൽ ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോടെ ശരീരത്തില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചുവെന്നും വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്‍കി പണം വാങ്ങി വഞ്ചിച്ചെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. 

കെഎസ്‌യു പ്രവര്‍ത്തകയായ യുവതി തന്നെയാണ് പരാതിക്കാരി. യുവതി പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ക്കുമാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്. ഇതേത്തുടർന്നാണ് കണ്ണൂർ വനിതാ പോലീസ് അതുലിനെതിരെ കേസെടുത്തത്. വിവിധ സമയങ്ങളിലായി 1,60,000 രൂപയാണ് അതുൽ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതെന്നാണ് യുവതി പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്.

Also Read: Snake Bite: തലയണയുടെ അടിയിൽ വിഷപ്പാമ്പ്, ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുട്ടികൾക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു; എട്ട് വയസുകാരൻ മരിച്ചു, ജ്യേഷ്ഠന്റെ നില ​ഗുരുതരം

അതേസമയം അതുല്‍ നിലവില്‍ ഒളിവിലാണെന്നാണ് വിവരം. 2018 മുതല്‍ അതുലുമായി സൗഹൃദത്തിലാണ് യുവതി. ഈ വര്‍ഷം ഒരു യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് അതുൽ ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോടെ സ്പര്‍ശിച്ചതെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

