കണ്ണൂര്: കെഎസ്യു കണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം സി അതുലിനെതിരെ കേസെടുത്ത് കണ്ണൂർ വനിത പോലീസ്. അതുൽ ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോടെ ശരീരത്തില് സ്പര്ശിച്ചുവെന്നും വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി പണം വാങ്ങി വഞ്ചിച്ചെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു.
കെഎസ്യു പ്രവര്ത്തകയായ യുവതി തന്നെയാണ് പരാതിക്കാരി. യുവതി പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്ക്കുമാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്. ഇതേത്തുടർന്നാണ് കണ്ണൂർ വനിതാ പോലീസ് അതുലിനെതിരെ കേസെടുത്തത്. വിവിധ സമയങ്ങളിലായി 1,60,000 രൂപയാണ് അതുൽ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതെന്നാണ് യുവതി പരാതിയില് പറയുന്നത്.
അതേസമയം അതുല് നിലവില് ഒളിവിലാണെന്നാണ് വിവരം. 2018 മുതല് അതുലുമായി സൗഹൃദത്തിലാണ് യുവതി. ഈ വര്ഷം ഒരു യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് അതുൽ ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോടെ സ്പര്ശിച്ചതെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു.
