Sexual Allegations: സംവിധായകനെതിരെ പീഡന പരാതി; ഐഎഫ്എഫ്കെ സ്ക്രീനിങ്ങിനിടെ അപമര്യാദയായി പെരുമാറി

തിരുവനന്തപുരം: സംവിധായകനെതിരെ പീഡന പരാതി. ഐഎഫ്എഫ്കെ സ്ക്രീനിങ്ങിനിടെ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന് പരാതി നൽകി വനിതാ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തക. കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യമാണ് യോഗം നടന്നത്. സ്ക്രീനിങ്ങിനുള്ള വ്യക്തികളെയെല്ലാം കന്റോൺമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.
ഈ സമയം, സംവിധായകനിൽ നിന്ന് തനിക്ക് മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായെന്നാണ് വനിതാ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തക പരാതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പരാതി പോലീസിന് കൈമാറി.
പോലീസ് പരാതി നൽകിയ വ്യക്തിയെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതായാണെന്നും പരാതിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പിന്നാലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹോട്ടലിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് ആരോപണവിധേയനായ വ്യക്തി യുവതി താമസിച്ച അതേ ഫ്ലോറിൽ എത്തിയിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി.
എന്നാൽ സംഭവം നടന്നുവെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിനാൽ, തുടർ നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധനകൾ നടന്നുവരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ, പരാതി സത്യസന്ധമാമെന്നും പരാതിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നുമാണ് പരാതിക്കാരി പറയുന്നത്.
