Rahul Mamkoottathil: ലൈംഗികാരോപണം: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Aug 21, 2025, 01:30 PM IST
  • ലൈംഗീകാരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് രാജി

അടൂര്‍: കടുത്ത ലൈംഗികാരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി രാജിവച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്‍ അടക്കം തള്ളിപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുല്‍ രാജിയിലേക്ക് എത്തിയത്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും രാഹുലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാൽ തന്റെ രാജി നേതാക്കൾ ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു.

പുറത്ത് വന്ന ഗർഭഛിദ്രം സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ പരാതിയുണ്ടോ എന്നാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം ചമയ്ക്കപ്പെടാവുന്നതാണെന്നാണ് വാദം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരാതി ഉന്നയിച്ച യുവ നടി തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും രാഹുൽ പറയുന്നു. ആ നടി തന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. 

ഹണി ഭാസ്കർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം തെളിയിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ബാധ്യതയാണെന്നാണ് രാഹുൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. പരസ്പരം ചാറ്റ് ചെയ്തു എന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും തെറ്റുചെയ്തു എന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ എന്നും രാഹുൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 

 

