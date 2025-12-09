English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • PT Kunju Muhammed Case: സംവിധായകൻ പി.ടി. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരായ ലൈം​ഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു

PT Kunju Muhammed Case: സംവിധായകൻ പി.ടി. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരായ ലൈം​ഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു

Sexual Assault Case Against Director: പരാതിക്കാരിയായ വനിതാ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അന്വേഷണസംഘം തീരുമാനിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 9, 2025, 09:29 AM IST
  • സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്
  • ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയ പരാതി, കൻ്റോൺമെൻ്റ് പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു

PT Kunju Muhammed Case: സംവിധായകൻ പി.ടി. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരായ ലൈം​ഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും മുൻ എം.എൽ.എയുമായ പി.ടി. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ തുടർനടപടികളുമായി പോലീസ്. പരാതിക്കാരിയായ വനിതാ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അന്വേഷണസംഘം തീരുമാനിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ മാസം ആറിന് നടന്ന കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിലേക്കുള്ള (ഐഎഫ്എഫ്കെ) മലയാള സിനിമകളുടെ സെലക്ഷൻ നടപടിക്കിടെ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നാണ് ചലച്ചിത്ര പ്രവ‍ർത്തക പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന പി.ടി. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്, തലസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ജൂറി അംഗമായ പരാതിക്കാരിയുടെ മുറിയിലെത്തി അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നാണ് ആക്ഷേപം.

സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയ പരാതി, കൻ്റോൺമെൻ്റ് പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. സംഭവസമയം നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരാതിക്കാരിയുടെ വിശദമായ മൊഴിയോടൊപ്പം പി.ടി. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിൻ്റെ മൊഴിയും അന്വേഷണസംഘം ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തും. തനിക്കെതിരായ പരാതി പി.ടി. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് നിഷേധിച്ചു. താൻ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയിട്ടില്ലെന്നും, പരാതിക്കാരിക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായതാകാം എന്നുമാണ് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന്റെ വിശദീകരണം. സംഭവിച്ചതിൽ ഖേദമുണ്ടെന്നും മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണ് എന്നും തനിക്കെതിരെ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു പരാതിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പിടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഡിസംബർ 13-നാണ് 30-ാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേള ആരംഭിക്കുന്നത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Sexual Assault CasePT Kunju Muhammed

