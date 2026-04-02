Director Ranjith Case: രഞ്ജിത്തിനെ സഹായിച്ചോ? നടൻ ബോബി കുര്യനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘം; കാരവൻ കണ്ടെത്തി

കൊച്ചി: സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രതിയായ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ കാരവാൻ കണ്ടെത്തി. ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലെ കാരവാനിൽ വച്ചാണ് തന്നോട് സംവിധായകൻ മോശമായി പെരുമാറിയതെന്നാണ് യുവനടി മൊഴി നൽകിയിരുന്നത്. ഈ കാരവനാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കാരവന്റെ ഉള്ളിൽ സിസിടിവിയില്ല. കാരവൻ്റെ പുറത്തുള്ള സിസിടിവിയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ ശ്രമം.
ശനിയാഴ്ച രഞ്ജിത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ സംവിധായകനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് പോലീസ്. പീഡനം നടന്നെന്ന് പറയുന്ന സിനിമാ സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന കൂടുതൽ പേരുടെ മൊഴിയെടുക്കും. നിലവിൽ രഞ്ജിത്ത് സബ് ജയിലിലാണ്. ശനിയാഴ്ച രഞ്ജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും ജാമ്യാപേക്ഷയും കോടതി പരിഗണിക്കും.
Director Ranjith FEFKA: ഫെഫ്കയിൽ നിന്ന് രഞ്ജിത്ത് പുറത്ത്; ലൈംഗീകാതിക്രമ കേസിലെ അറസ്റ്റിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സസ്പെൻഷൻ!
അതേസമയം അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നടൻ ബോബി കുര്യനും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ശാലിനിയും രഞ്ജിത്തിനെ സഹായിച്ചതായി പോലീസിന് സംശയമുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇവരെ രണ്ട് പേരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം.
