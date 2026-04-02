Director Ranjith Case: രഞ്ജിത്തിനെ സഹായിച്ചോ? നടൻ ബോബി കുര്യനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘം; കാരവൻ കണ്ടെത്തി

ലൈം​ഗികാതിക്രമം നടന്നെന്ന് പറയുന്ന കാരവാനാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരവന് പുറത്തുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 2, 2026, 10:06 AM IST
  • ഷൂട്ടിം​ഗ് ലൊക്കേഷനിലെ കാരവാനിൽ വച്ചാണ് തന്നോട് സംവിധായകൻ മോശമായി പെരുമാറിയതെന്നാണ് യുവനടി മൊഴി നൽകിയിരുന്നത്.
  • ഈ കാരവനാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കൊച്ചി: സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രതിയായ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ കാരവാൻ കണ്ടെത്തി. ഷൂട്ടിം​ഗ് ലൊക്കേഷനിലെ കാരവാനിൽ വച്ചാണ് തന്നോട് സംവിധായകൻ മോശമായി പെരുമാറിയതെന്നാണ് യുവനടി മൊഴി നൽകിയിരുന്നത്. ഈ കാരവനാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കാരവന്‍റെ ഉള്ളിൽ സിസിടിവിയില്ല. കാരവൻ്റെ പുറത്തുള്ള സിസിടിവിയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ ശ്രമം. 

ശനിയാഴ്ച രഞ്ജിത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി പരി​ഗണിക്കാനിരിക്കെ സംവിധായകനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് പോലീസ്. പീഡനം നടന്നെന്ന് പറയുന്ന സിനിമാ സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന കൂടുതൽ പേരുടെ മൊഴിയെടുക്കും. നിലവിൽ രഞ്ജിത്ത് സബ് ജയിലിലാണ്. ശനിയാഴ്ച രഞ്ജിത്തിന്‍റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും ജാമ്യാപേക്ഷയും കോടതി പരിഗണിക്കും.

Also Read: Director Ranjith FEFKA: ഫെഫ്കയിൽ നിന്ന് രഞ്ജിത്ത് പുറത്ത്; ലൈം​ഗീകാതിക്രമ കേസിലെ അറസ്റ്റിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സസ്പെൻഷൻ!

അതേസമയം അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നടൻ ബോബി കുര്യനും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ശാലിനിയും രഞ്ജിത്തിനെ സഹായിച്ചതായി പോലീസിന് സംശയമുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇവരെ രണ്ട് പേരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. 

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

