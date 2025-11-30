Rahul Mamkootathil Case: രാഹുലിനെ തേടി അന്വേഷണസംഘം പാലക്കാട്ട്; പരാതിക്കാരിയുടെ ശബ്ദപരിശോധന നടത്തും

പാലക്കാട്: ലൈംഗീകാരോപണ കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയെ തേടി അന്വേഷണ സംഘം പാലക്കാടെത്തി. യുവതി പരാതി നൽകിയ തിരുവനന്തപുരം പോലീസ് സംഘമാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാലക്കാട്ടെത്തിയത്. രാഹുലിന്റെ കുന്നത്തൂർമേടിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിലെത്തി പോലീസ് തെളിവെടുത്തു. എംഎൽഎയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം പാലക്കാട്ടെ ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെയുണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഫ്ലാറ്റിൽ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തുമെന്നാണ് വിവരം.
അതേസമയം രാഹുലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവതിക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുറത്തുവന്ന സംഭാഷണം പരാതിക്കാരിയുടേത് തന്നെയാണോ എന്നറിയാൻ യുവതിയുടെ ശബ്ദ പരിശോധന നടത്തും. തിരുവല്ലം ചിത്രാഞ്ജലിയിലാണ് യുവതിയുടെ ശബ്ദ സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കുക.
അതിനിടെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും അന്വേഷണം നടത്താൻ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി നിർദ്ദേശം നൽകി. രാഹുൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അറസ്റ്റിന് തടസമാകില്ല എന്നാണ് പോലീസിന്റെ വാദം.
