രഞ്ജിത്തിനെതിരെയായ ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസ്: അന്വേഷണം പൂര്ത്തിയായതായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി). ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് തെളിവുണ്ടെന്നും എസ്ഐടി കണ്ടെത്തി. കേസില് കൂടുതല് വകുപ്പുകള് ഉള്പ്പെടുത്തില്ലെന്നും കുറ്റപത്രം ഉടൻ നല്കുമെന്നും എസ്ഐടി അറിയിച്ചു.
രഞ്ജിത്തിനെ ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിച്ചു എന്നതിന് തെളിവില്ല. കേസിൽ നടൻ ബോബി കുര്യനെയും, സഹ സംവിധായക ശാലിനിയെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. അതിജീവിതയെ രഞ്ജിത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി വിവരമില്ല എന്നാൽ, കേസിന് മുൻപ് ചില ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമങ്ങൾ നടന്നതായി വിവരമുണ്ട്. അതിനിടെ രഞ്ജിത്ത് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാമ്യം വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് രഞ്ജിത്ത് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. ജില്ല വിട്ട് പുറത്ത് പോകാൻ അനുമതിയടക്കം കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കും. ഹർജി നാളെ സമർപ്പിക്കും.
ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ സിനിമ സെറ്റിൽ വച്ച് യുവനടിയോട് ലൈംഗിക അതിക്രമം കാട്ടിയെന്ന പാരാതിയിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് രഞ്ജിത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിൽ ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് ജയിൽ മോചിതനായിരുന്നു. 10 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷമാണ് എറണാകുളം ഫസ്റ്റ് ക്സാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
