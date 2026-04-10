ലൈം​ഗികാതിക്രമ കേസ്; 10 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ഒടുവിൽ രഞ്ജിത്ത് പുറത്തേക്ക്

10 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷമാണ് രഞ്ജിത്ത് ജയിൽ മോചിതനായത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 10, 2026, 09:42 PM IST
  • എറണാകുളം ഫസ്റ്റ് ക്സാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് രഞ്ജിത്തിന് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
  • രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ നില പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

കൊച്ചി: ലൈം​ഗികാതിക്രമ കേസിൽ ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് ജയിൽ മോചിതനായി. 10 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷമാണ് രഞ്ജിത്ത് ജയിൽ മോചിതനായത്. എറണാകുളം ഫസ്റ്റ് ക്സാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് രഞ്ജിത്തിന് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ നില പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഏത് അന്വേഷണത്തോടും സഹകരിക്കുമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഹാജരാകാമെന്നും രഞ്ജിത്ത് കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അറസ്റ്റിലായി പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് ജയില്‍ മോചിതനായത്. സബ് ജയിലിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ രഞ്ജിത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാതെ കാറിൽ കയറി. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് ജനുവരി ഒൻപതിന് യുവനടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന പരാതിയിലാണ് രഞ്ജിത്തിനെ നേരത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ഇടുക്കി എസ്പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തൊടുപുഴയിൽ വെച്ച് കാർ തടഞ്ഞായിരുന്നു ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നത് കേസിലെ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പ്രധാന സാക്ഷികൾ എന്നതിനാൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. എന്നാൽ താൻ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കില്ലെന്നും സാക്ഷികളുള്ള പരിധിയിൽ പ്രവേശിക്കില്ലെന്നും രഞ്ജിത്ത് കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.

