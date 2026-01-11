English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Mamkootathil Arrest: 'ആ മാലാഖ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുമായിരിക്കും'; രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ആദ്യ പരാതിക്കാരിയുടെ വൈകാരിക കുറിപ്പ്

Rahul Mamkootathil Arrest: 'ആ മാലാഖ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുമായിരിക്കും'; രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ആദ്യ പരാതിക്കാരിയുടെ വൈകാരിക കുറിപ്പ്

തെറ്റായ ഒരാളെ അച്ഛനായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് മാലാഖ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുമായിരിക്കും എന്നും കുറിപ്പ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 11, 2026, 12:29 PM IST
  • ദൈവത്തിന് നന്ദിയെന്നും ലോകം കേൾക്കാതെ പോയ നിലവിളികൾ ദൈവം കേട്ടുവെന്നും പരാതിക്കാരി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ‌
  • വേദനകളും വഞ്ചനകളും അതിജീവിക്കാൻ ധൈര്യം നൽകിയതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി.

Rahul Mamkootathil Arrest: 'ആ മാലാഖ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുമായിരിക്കും'; രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ആദ്യ പരാതിക്കാരിയുടെ വൈകാരിക കുറിപ്പ്

പാലക്കാട്: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ആദ്യ പരാതിക്കാരി. ദൈവത്തിന് നന്ദിയെന്നും ലോകം കേൾക്കാതെ പോയ നിലവിളികൾ ദൈവം കേട്ടുവെന്നും പരാതിക്കാരി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ‌വേദനകളും വഞ്ചനകളും അതിജീവിക്കാൻ ധൈര്യം നൽകിയതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി. ഇരുട്ടിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് നീ കണ്ടു. ഞങ്ങളുടെ ശരീരം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അടർത്തി മാറ്റിയപ്പോഴും നീ തുണയായെന്നും യുവതി കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. 

അവരുടെ അച്ഛനായി തെറ്റായ ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് വിശ്വസിച്ചതിന്, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആ മലാഖ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുമായിരിക്കും. അവരുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെയെന്നും അതിജീവിത കുറിച്ചു.

അതിജീവിതയുടെ കുറിപ്പ്:

'പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ സഹിച്ച എല്ലാ വേദനകളും, വഞ്ചനകളും അതിജീവിക്കാൻ ധൈര്യം നൽകിയതിന് നന്ദി. ഇരുട്ടിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് നീ കണ്ടു. ലോകം കേൾക്കാത്ത നിലവിളികൾ നീ കേട്ടു. ഞങ്ങളുടെ ശരീരം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അടർത്തി മാറ്റിയപ്പോഴും നീ തുണയായി.സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മാലാഖ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുമായിരിക്കും. തെറ്റായ ഒരാളെ അവരുടെ അച്ഛനായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്. വിശ്വസിച്ചതിന്.

അവരുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കട്ടെ. ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും അവർ മുക്തരാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മക്കളെ, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന് ആ കണ്ണുനീർ പറയും.

നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അത്രമേൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ ഇനിയും കാണുന്നത് വരെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ എന്നുമുണ്ടാകും.' 

വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിക്കുകയും നിർബന്ധിത ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തിയെന്നുമായിരുന്നു രാഹുലിനെതിരായ ആദ്യ പരാതി. യുവതിയെ രാഹുൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്നതിന്റെയും ഫോൺ റെക്കോഡുകളും മെസേജുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. വിവാഹ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പരാതി. ഇരു കേസുകളിലും കോടതി രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞിരുന്നു. 

നിലവിൽ രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും സമാനമായ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഈ കേസിൽ ബലാത്സം​ഗത്തിനും നിർബന്ധിത ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനും പുറമെ സാമ്പത്തിക ചൂഷണവും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. ആഡംബര വസ്തുക്കൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്നും സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കളടക്കം രാഹുൽ വാങ്ങിപ്പിച്ചെന്നും യുവതി മൊഴി നൽകി. 

