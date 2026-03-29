Sexual Assault Case: ലൈംഗിക പീഡന പരാതി; കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ എവിടെ? പ്രശോഭ് കേരളം വിട്ടിരിക്കാമെന്ന് പോലീസ്

കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ പ്രശോഭ് സംസ്ഥാനം വിട്ടിരിക്കാമെന്ന സൂചനയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 29, 2026, 11:47 AM IST
  • പ്രശോഭ് കേരളം വിട്ടിരിക്കാമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
  • ദളിത് യുവതി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പ്രശോഭിനെതിരെ കേസെടുത്തത്.

പാലക്കാട്: ലൈംഗിക പീഡന കേസിലെ പ്രതിയായ പാലക്കാട് നഗരസഭയിലെ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ പ്രശോഭിനെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഇയാൾ ഒളിവിൽ തുടരുകയാണ്. പ്രശോഭ് കേരളം വിട്ടിരിക്കാമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ദളിത് യുവതി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പ്രശോഭിനെതിരെ കേസെടുത്തത്. ബലാത്സംഗം, എസ്‌സി, എസ്ടി പീഡന നിരോധന നിയമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ്. പ്രശോഭിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. അതിനിടെ പ്രശോഭ് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയതായുള്ള വിവരവും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. 

പരാതിക്കാരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെളിവുകൾ പോലീസിന് കൈമാറിയിരുന്നു. ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെയും ശ്രീകണ്ഠന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് പ്രശോഭ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. തന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് ഇയാൾ‌ ഷാഫി പറമ്പിലിനെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തെന്നും പരാതിക്കാരി പറയുന്നുണ്ട്. ജോലി വാ​ഗ്ദാനം ചെയ്ത് പലവട്ടം പ്രശോഭ് തന്നെ ലൈം​ഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. പരാതി നൽകിയ ശേഷം ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു.

Also Read: Sexual Assault Complaint: ഷാഫിയുടെയും ശ്രീകണ്ഠന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് ഭീഷണി; കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ തെളിവുകൾ കൈമാറി യുവതി

ഷാഫി പറമ്പിലുമായും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധം പറഞ്ഞും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് യുവതിയുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കും. ദളിത് യുവതി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രശോഭിനെതിരെ മുഖ്യമന്തിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. അതേസമയം പരാതിയ്ക്ക് പിന്നാലെ പ്രശോഭിനെ കോൺ​ഗ്രസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

