Sexual Assault on KSRTC Bus: കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ ബാഗ് മറയാക്കി ലൈംഗികാതിക്രമം; അക്രമിയുടെ കരണത്തടിച്ച് പെൺകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആര്ടിസി ബസില് വച്ച് യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം. തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിലിരുന്ന യാത്രക്കാരനാണ് യുവതിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സഹിതം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വെള്ളറടയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ബസിൽ പേയാടിന് സമീപം വച്ചായിരുന്നു യുവതിക്ക് നേരെ അതിക്രമം നടന്നത്. അടുത്തിരുന്ന യാത്രക്കാരന് ബാഗ് മറച്ചുവച്ച് യുവതിയുടെ ശരീരത്തില് പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ പകര്ത്തിയ പെണ്കുട്ടി കൈ തട്ടിമാറ്റിയ ശേഷം ബഹളം വയ്ക്കുകയും അക്രമിയെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു. പല തവണ ഇയാൾ ദേഹത്ത് സ്പർശിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്
ഇങ്ങനെയാണോ ബസില് പെരുമാറുന്നതെന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് പെൺകുട്ടി ഇയാളെ അടിക്കുന്നത്. ബഹളം കേട്ട് കണ്ടക്ടർ എത്തിയപ്പോൾ സഹയാത്രികൻ ഉപദ്രവിച്ചുവെന്നും ഇയാളെ ഇപ്പോൾ ഇറക്കിവിടണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വണ്ടി വിടണമെന്നും പെണ്കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പെൺകുട്ടിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ബസ് നിര്ത്തി പെണ്കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ച ആളെ കണ്ടക്ടർ ഇറക്കിവിട്ട ശേഷം സർവീസ് തുടരുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആരും പ്രതികരിക്കാന് തയാറായില്ലെന്ന് വിഡിയോയില് കാണാം. എന്നാൽ, പെണ്കുട്ടിക്കു പരാതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ പൊലീസില് വിവരം അറിയിച്ചില്ലെന്ന് കെഎസ്ആര്ടിസി അധികൃതര് പറയുന്നത്. സമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ദ്യശ്യങ്ങൾ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൊലീസിലടക്കം ഇതുവരെ പരാതി എത്തിയിട്ടില്ല.
