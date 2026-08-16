മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്ത് കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ യാത്രക്കാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമവും നഗ്നതാപ്രദർശനവും നടന്നതായി പരാതി. കോഴിക്കോട് നിന്നും പാലക്കാട്ടേക്ക് സർവീസ് നടത്തുകയായിരുന്ന KL-15 A 1529 നമ്പർ ബസിലാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. ബസിലെ ജനറൽ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന യുവതിയോട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി പ്രതി ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയും തുടർന്ന് മോശമായി പെരുമാറുകയുമായിരുന്നു.
യാത്ര തുടരുന്നതിനിടെ പ്രതി കൈമുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് യുവതിയുടെ സ്വകാര്യഭാഗത്ത് സ്പർശിക്കുകയും പിന്നീട് നഗ്നതാപ്രദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഈ സമയത്ത് ഇടപെടുന്നതിൽ ബസ് കണ്ടക്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
അക്രമം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ബസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനോ, നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാനോ അധികൃതർ തയ്യാറായില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ യുവതി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടോട്ടി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
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