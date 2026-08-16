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Sexual Harassment: മലപ്പുറത്ത് കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ യാത്രക്കാരിക്ക് നേരെ ലൈം​ഗികാതിക്രമം; കണ്ടക്ടർ ഇടപെട്ടില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം

Sexual Harassment In KSRTC Bus: ബസിലെ ജനറൽ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന യുവതിയോട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി പ്രതി ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയും തുടർന്ന് മോശമായി പെരുമാറുകയുമായിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 16, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:23 AM IST
Sexual Harassment: മലപ്പുറത്ത് കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ യാത്രക്കാരിക്ക് നേരെ ലൈം​ഗികാതിക്രമം; കണ്ടക്ടർ ഇടപെട്ടില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം
Image Credit: KSRTC

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Sexual Harassment: മലപ്പുറത്ത് കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ യാത്രക്കാരിക്ക് നേരെ ലൈം​ഗികാതിക്രമം; കണ്ടക്ടർ ഇടപെട്ടില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം
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