C Krishnakumar Allegation: ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ പീഡന പരാതി; പരാതി നൽകിയത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്

Last Updated : Aug 27, 2025, 10:54 AM IST
  • കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ ബിജെപി ആർഎസ്എസ് നേതാക്കൾക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു
  • എന്നാൽ ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് യുവതി പറയുന്നു

പാലക്കാട്: ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ പീഡന പരാതി. ലൈം​ഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയായെന്ന് കാണിച്ചാണ് പാലക്കാട് സ്വദേശിനിയായ യുവതി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് പരാതി നൽകിയത്. കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ ബിജെപി ആർഎസ്എസ് നേതാക്കൾക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് യുവതി പറയുന്നു.

അതേസമയം, ഇത് സ്വത്ത് തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പരാതിയാണെന്നാണ് സി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ വാദം. സി കൃഷ്ണകുമാറിൽ നിന്ന് കുറച്ചുവർഷം മുൻപ് ലൈം​ഗിക അതിക്രമം നേരിട്ടുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ഇതേ തുടർന്ന് എളമക്കരയിലെ ആർഎസ്എസ് സംസ്ഥാന ഓഫീസിൽ എത്തി ​ഗോപാലൻകുട്ടി മാസ്റ്ററോടും ബിജെപി നേതാക്കളായ വി മുരളീധരനോടും എംടി രമേശിനോടും പരാതി ഉന്നയിച്ചുവെന്ന് യുവതി പറയുന്നു.

നീതി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും സി കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഉറപ്പുനൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നും യുവതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ഇ മെയിലായി യുവതി പരാതി അയച്ചത്. സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന് കൃഷ്ണകുമാറിന് യോ​ഗ്യതയില്ലെന്നും യുവതി പറയുന്നു.

രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നിലവിൽ ബെം​ഗളൂരുവിൽ ആണെന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ഓഫീസ് യുവതിക്ക് മറുപടിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തനിക്കെതിരെ കുറച്ചുനാൾ മുൻപ് വന്ന പരാതി ആണെന്നും സ്വത്ത് തർക്കത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായാണ് പരാതി ഉന്നയിച്ചതെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ താൻ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് കാണിച്ച് 2023ൽ കോടതി തനിക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചതാണെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു.

