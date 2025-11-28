Rahul Mamkoottathil: രാഹുലിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി; ലുക്ക്ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി

ലൈംഗിക പീഡനക്കേസില് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎല്എയ്ക്കെതിരെ ലുക്ക്ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി. പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് ലുക്ക്ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയത്. യുവതിയുടെ പരാതിയില് ജാമ്യമില്ല വകുപ്പാണ് രാഹുലിനെതിരെ ചുമത്തിയത്. കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ രാഹുലിനും സുഹൃത്ത് അടൂർ സ്വദേശിയായ വ്യാപാരിക്കുമായി അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് പൊലീസ്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് ഗർഭച്ഛിദ്ര ഗുളിക എത്തിച്ചതെന്ന് യുവതിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാഹുലിന്റെ സുഹൃത്ത് ജോബി ജോസഫിനെയും കേസില് പ്രതി ചേര്ക്കാന് പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചത്.
നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ബിഎൻഎസ് 89 വകുപ്പ് പ്രകാരം 10 വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവുശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റമാണ് നിർബന്ധിത ഭ്രൂണഹത്യ. ബലാത്സംഗം, കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവം, അനുമതിയില്ലാതെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളും രാഹുലിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
