English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Mamkootathil: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍; രണ്ട് യുവതികള്‍ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് വിധേയരായെന്ന് വിവരം

Rahul Mamkootathil Sex Allegations: ആദ്യം ​ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് ഇരയായ യുവതിയും ബന്ധുവും രണ്ടാമത് ​ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് ഇരയായ യുവതിയെ സഹായിച്ചുവെന്ന് വിവരമുണ്ട്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 2, 2025, 12:54 PM IST
  • ബെം​ഗളൂരുവിൽ വച്ചാണ് ​ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം
  • ഇത് സംബന്ധിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ബെം​ഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്

Trending Photos

Gold price Today 2 September 2025: പൊന്നിന് തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വില; ഇന്നും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില
6
Gold price today
Gold price Today 2 September 2025: പൊന്നിന് തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വില; ഇന്നും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില
Kerala Gold Rate 1 September 2025: ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് ഇത്രയും
5
Kerala gold rate
Kerala Gold Rate 1 September 2025: ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് ഇത്രയും
Kerala Lottery Samrudhi SM18: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കാകും? സമൃദ്ധി SM18 ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala Lottery Samrudhi SM18: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കാകും? സമൃദ്ധി SM18 ലോട്ടറി ഫലം
Samsaptak Yog: ശനിയും ചൊവ്വയും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് സമസപ്തക യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം
5
Astrology
Samsaptak Yog: ശനിയും ചൊവ്വയും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് സമസപ്തക യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം
Rahul Mamkootathil: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍; രണ്ട് യുവതികള്‍ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് വിധേയരായെന്ന് വിവരം

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരായ ലൈം​ഗികാരോപണങ്ങളിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി സൂചന. ​രണ്ട് യുവതികൾ ​ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് വിധേയരായെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. ആദ്യം ​ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് ഇരയായ യുവതിയും ബന്ധുവും രണ്ടാമത് ​ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് ഇരയായ യുവതിയെ സഹായിച്ചുവെന്ന് വിവരമുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

ബെം​ഗളൂരുവിൽ വച്ചാണ് ​ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ബെം​ഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. ​ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തിയ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അന്വേഷണസംഘം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. രണ്ട് യുവതികൾ ​ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തിയതായാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ALSO READ: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ കേസ്: അന്വേഷണ സംഘം പരാതിക്കാരുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നു

സംഭവത്തിൽ ആരും നേരിട്ട് പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കേസെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പരാതിക്കാരെ കണ്ടെത്താനും പരാതി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താനും ഒരുങ്ങുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം.

പരാതിയില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മൊഴി കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി അന്വേഷണ സംഘം നിയമനടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിയോ സമ്മർദ്ദമോ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം അന്വേഷിച്ച് ഇവരിൽ നിന്ന് പരാതി എഴുതിവാങ്ങി അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Rahul Mamkootathilരാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

Trending News