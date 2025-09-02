പാലക്കാട്: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരായ ലൈംഗികാരോപണങ്ങളിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി സൂചന. രണ്ട് യുവതികൾ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് വിധേയരായെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. ആദ്യം ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് ഇരയായ യുവതിയും ബന്ധുവും രണ്ടാമത് ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് ഇരയായ യുവതിയെ സഹായിച്ചുവെന്ന് വിവരമുണ്ട്.
ബെംഗളൂരുവിൽ വച്ചാണ് ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ബെംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തിയ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അന്വേഷണസംഘം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. രണ്ട് യുവതികൾ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തിയതായാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ALSO READ: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ കേസ്: അന്വേഷണ സംഘം പരാതിക്കാരുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നു
സംഭവത്തിൽ ആരും നേരിട്ട് പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കേസെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പരാതിക്കാരെ കണ്ടെത്താനും പരാതി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താനും ഒരുങ്ങുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം.
പരാതിയില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മൊഴി കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി അന്വേഷണ സംഘം നിയമനടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിയോ സമ്മർദ്ദമോ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം അന്വേഷിച്ച് ഇവരിൽ നിന്ന് പരാതി എഴുതിവാങ്ങി അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും.
