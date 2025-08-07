തിരുവനന്തപുരം: സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ എസ്എഫ്ഐ പ്രതിഷേധം. കാവിവത്കരണവും വിദ്യാർഥികളോട് ദ്രോഹ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചാണ് എസ്എഫ്ഐയുടെ പ്രതിഷേധം.
സർവകലാശാലയിൽ സ്ഥിരം വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കണമെന്നും ഇയർ ഔട്ട് സമ്പ്രദായം ഒഴിവാക്കണമെന്നും സംഘപരിവാർ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന് സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്ത് എത്തി.
പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. സർവകലാശാലയുടെ പ്രധാന ബ്ലോക്കിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ ഇരച്ചുകയറിയതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ചു. ഉപരോധവുമായി വൈസ് ചാൻസലറുടെ മുറിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധക്കാരെത്തി. എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ഓഫീസിന് മുന്നിലിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു.
