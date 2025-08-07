English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

SFI Protest: സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയിലേക്ക് എസ്എഫ്ഐയുടെ പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച്; ഇരച്ചുകയറി പ്രവര്‍ത്തകർ, ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു

SFI Protest On KTU: സംഘപരിവാർ അജണ്ടകൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം.

Aug 7, 2025
  • സർവകലാശാലയിൽ സ്ഥിരം വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കണം
  • ഇയർ ഔട്ട് സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാ‍ർ ആവശ്യപ്പെട്ടു

SFI Protest: സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയിലേക്ക് എസ്എഫ്ഐയുടെ പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച്; ഇരച്ചുകയറി പ്രവര്‍ത്തകർ, ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ എസ്എഫ്ഐ പ്രതിഷേധം. കാവിവത്കരണവും വിദ്യാർഥികളോട് ദ്രോഹ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചാണ് എസ്എഫ്ഐയുടെ പ്രതിഷേധം.

സർവകലാശാലയിൽ സ്ഥിരം വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കണമെന്നും ഇയർ ഔട്ട് സമ്പ്രദായം ഒഴിവാക്കണമെന്നും സംഘപരിവാർ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന് സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്ത് എത്തി.

പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോ​ഗിച്ചു. സർവകലാശാലയുടെ പ്രധാന ബ്ലോക്കിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ ഇരച്ചുകയറിയതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ബലം പ്രയോ​ഗിച്ചു. ഉപരോധവുമായി വൈസ്  ചാൻസലറുടെ മുറിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധക്കാരെത്തി. എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ഓഫീസിന് മുന്നിലിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു.

