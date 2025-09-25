Shafi Parambil: ‘സ്ത്രീകളെ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് വിളിക്കും’; ഷാഫിക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി സിപിഎം, വ്യക്തിഹത്യയെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ

പാലക്കാട്: ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സിപിഎം. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും ഷാഫി പറമ്പിലും കൂട്ടുകച്ചവടക്കാരാണെന്നും പല കാര്യങ്ങളിലും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ഹെഡ് മാഷാണ് ഷാഫിയെന്നും സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇഎൻ സുരേഷ് ബാബു ആരോപിച്ചു.
ഷാഫി പലരെയും കണ്ടാൽ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഷാഫിക്കെതിരെ പല ആരോപണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും അത് പിന്നീട് പുറത്ത് വിടുമെന്നും സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇഎൻ സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു. ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും സിപിഎം ആരോപിച്ചു.
സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇഎൻ സുരേഷ് ബാബുവിന്റേത് തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം അല്ലെന്നും അധിക്ഷേപം ആണെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി പറഞ്ഞു. ആദ്യം വർഗീയവാദിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും അത് വിജയിക്കാതെ വന്നതോടെ അടുത്തത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണെന്നും നിയമനടപടി ആലോചിക്കുമെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു.
