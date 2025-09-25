English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shafi Parambil: ‘സ്ത്രീകളെ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് വിളിക്കും’; ഷാഫിക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി സിപിഎം, വ്യക്തിഹത്യയെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ

Shafi Parambil Controversy: ഷാഫിക്കെതിരെ പല ആരോപണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും അത് പിന്നീട് പുറത്ത് വിടുമെന്നും സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇഎൻ സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 25, 2025, 03:35 PM IST
  • ഷാഫി പലരെയും കണ്ടാൽ ബെം​ഗളൂരുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്
  • കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഇഎൻ സുരേഷ് ബാബു

Read Also

  1. Shafi Parambil MP: ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയെ തടഞ്ഞ കേസ്; 11 ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Kerala Gold Price Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? സ്വർണവില ഇന്ന് താഴേക്ക്! ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
5
Gold rate
Kerala Gold Price Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? സ്വർണവില ഇന്ന് താഴേക്ക്! ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം
Kerala Gold Price Today: എന്റെ പൊന്നോ, ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സ്വർണവില 85,000ലേക്ക്; ഇന്ന് ആകെ കൂടിയത് ഇത്രയും
5
Gold rate
Kerala Gold Price Today: എന്റെ പൊന്നോ, ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സ്വർണവില 85,000ലേക്ക്; ഇന്ന് ആകെ കൂടിയത് ഇത്രയും
Kerala KN-591Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala KN-591Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം
Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Shafi Parambil: ‘സ്ത്രീകളെ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് വിളിക്കും’; ഷാഫിക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി സിപിഎം, വ്യക്തിഹത്യയെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ

പാലക്കാട്: ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരെ ​ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സിപിഎം. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും ഷാഫി പറമ്പിലും കൂട്ടുകച്ചവടക്കാരാണെന്നും പല കാര്യങ്ങളിലും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ഹെഡ് മാഷാണ് ഷാഫിയെന്നും സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇഎൻ സുരേഷ് ബാബു ആരോപിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഷാഫി പലരെയും കണ്ടാൽ ബെം​ഗളൂരുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഷാഫിക്കെതിരെ പല ആരോപണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും അത് പിന്നീട് പുറത്ത് വിടുമെന്നും സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇഎൻ സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു. ലൈം​ഗികാതിക്രമം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ കോൺ​ഗ്രസ് നേതൃത്വം തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും സിപിഎം ആരോപിച്ചു.

സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇഎൻ സുരേഷ് ബാബുവിന്റേത് തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം അല്ലെന്നും അധിക്ഷേപം ആണെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി പറഞ്ഞു. ആദ്യം വർ​ഗീയവാദിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും അത് വിജയിക്കാതെ വന്നതോടെ അടുത്തത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണെന്നും നിയമനടപടി ആലോചിക്കുമെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Shafi ParambilCPMShafi Parambil MPഷാഫി പറമ്പിൽസിപിഎം

Trending News