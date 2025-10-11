English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shafi Parambil Health Update: മൂക്കിൽ രണ്ടിടത്ത് പൊട്ടൽ, ഷാഫി പറമ്പിൽ‌ ഐസിയുവില്‍ നിരീക്ഷണത്തിൽ; ഷാഫിയുടെ ചോരയ്ക്ക് പ്രതികാരം ചോദിക്കുമെന്ന് വിഡി സതീശൻ

Shafi Parambil Health Update: മൂക്കിൽ രണ്ടിടത്ത് പൊട്ടൽ, ഷാഫി പറമ്പിൽ‌ ഐസിയുവില്‍ നിരീക്ഷണത്തിൽ; ഷാഫിയുടെ ചോരയ്ക്ക് പ്രതികാരം ചോദിക്കുമെന്ന് വിഡി സതീശൻ

ഷാഫിയുടെ ചോര നിലത്തുവീണിട്ടുണ്ടെ​ങ്കിൽ അതിന് പകരം ചോദിക്കുമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 11, 2025, 04:49 PM IST
  • ഇടത് മൂക്കിന്റെ എല്ലു പൊട്ടുകയും സ്ഥാനം തെറ്റുകയും വലതു മൂക്കെല്ലു പൊട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
  • കൂടാതെ മൂക്കിന്റെ പാലം വളയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Shafi Parambil Health Update: മൂക്കിൽ രണ്ടിടത്ത് പൊട്ടൽ, ഷാഫി പറമ്പിൽ‌ ഐസിയുവില്‍ നിരീക്ഷണത്തിൽ; ഷാഫിയുടെ ചോരയ്ക്ക് പ്രതികാരം ചോദിക്കുമെന്ന് വിഡി സതീശൻ

കോഴിക്കോട്: പേരാമ്പ്രയിലെ പൊലീസ് അതിക്രമത്തെ തുടര്‍ന്ന് സാരമായി പരിക്കേറ്റ ഷാഫി പറമ്പില്‍ എംപി സര്‍ജറിക്ക് ശേഷം ഐസിയുവില്‍ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട എംപിയുടെ മൂക്കിൽ രണ്ടിടത്ത് പൊട്ടലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇടത് മൂക്കിന്റെ എല്ലു പൊട്ടുകയും സ്ഥാനം തെറ്റുകയും വലതു മൂക്കെല്ലു പൊട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ മൂക്കിന്റെ പാലം വളയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ട് വരുന്നതായി ആശുപത്രി മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍ അറിയിച്ചു. 

തുടര്‍ ചികിത്സയ്ക്കും നിരീക്ഷണത്തിനുമായാണ് ഷാഫിയെ ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർമാരുടെ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് എംപിയുടെ 10 ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികള്‍ മാറ്റിവെച്ചതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: LDF-UDF Clash: ഷാഫിക്ക് മർദനമേറ്റ സംഭവം: പോലീസ് നടപടിക്ക് പിന്നാലെ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്കെതിരെ കേസ്

അതിനിടെ ‍ഷാഫിയുടെ ചോരയ്ക്ക് പകരം ചോദിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഷാഫിയെ പൊലീസ് മനപ്പൂർവ്വം തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാരിന്റെ താൽപര്യം നോക്കി കൊണ്ടുള്ള ഈ പൊലീസ് നടപടി. ഷാഫിയുടെ ചോര നിലത്തു വീണിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന് പ്രതികാരം ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ​ഗൂഢാലോചനയ്ക്കും അക്രമങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയ പൊലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നും സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശബരിമലയില്‍ പ്രതിരോധത്തിലായ സര്‍ക്കാരിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും രക്ഷിക്കാനാണ് പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായി യു.ഡി.എഫ് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരായ കെ.സി വേണുഗോപാല്‍ എംപി, ദീപാദാസ് മുന്‍ഷി, എംപി എം.കെ രാഘവന്‍, ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരായ അഡ്വ. കെ. പ്രവീണ്‍ കുമാര്‍, അഡ്വ. വി.എസ് ജോയ്, എംഎല്‍എമാരായ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍, നജീബ് കാന്തപുരം, എ.പി അനില്‍ കുമാര്‍, നേതാക്കളായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍, പി.കെ ഫിറോസ്, എന്‍. വേണു, ബഷീറലി തങ്ങള്‍, ഗോകുലം ഗോപാലന്‍, അഡ്വ. കെ. ജയന്ത്, എന്‍. സുബ്രഹ്‌മണ്യന്‍, ടി.ടി ഇസ്മായില്‍, പാറക്കല്‍ അബ്ദുല്ല, റിജില്‍ മാക്കുറ്റി, അഡ്വ. പി.എം നിയാസ് തുടങ്ങിയവര്‍ ഷാഫിയെ സന്ദര്‍ശിച്ചു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

