കോഴിക്കോട്: പേരാമ്പ്രയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്ക് നേരെ ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ്.പിയുടെ അടക്കം വാദം പൊളിയുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഷാഫിയെ പൊലീസ് ലാത്തി ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, വിഡി സതീശൻ, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പൊലീസ് ലാത്തി വീശിയില്ലെന്നും കണ്ണീര് വാതകമാണ് പ്രയോഗിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം. അതിനിടെയായിരിക്കാം ഷാഫിക്ക് പരിക്കേറ്റതെന്നുമാണ് പൊലീസ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഈ വാദം പൊളിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഷാഫിയുടെ തലയുടെ ഒരു ഭാഗത്തും മൂക്കിനും പരിക്കേറ്റുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ട് വിഡി സതീശൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്...
സി.പി.എം ക്രിമിനലുകളും അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന കേരള പോലീസിലെ ഗുണ്ടകളും ചേർന്നാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചത്. അതിന് ശേഷം സി.പി.എമ്മിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാക്കൾ തന്നെ ഷാഫിയേയും പരിക്കേറ്റ മറ്റുള്ളവരേയും സൈബറിടങ്ങളിലും അല്ലാതെയും കേട്ടാലറക്കുന്ന ഭാക്ഷയിൽ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നും കൊണ്ട് പോരാട്ട വീര്യത്തെ തകർക്കാനാകില്ല.
പോലീസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ലാത്തിയിൽ തൊട്ടിട്ടേയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ്.പി അടക്കമുള്ളവർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. പച്ചകള്ളം പൊളിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിതാണ്. ഷാഫിയെ ആക്രമിച്ചത് ബോധപൂർവമാണ്. ഇത് കൊണ്ടൊന്നും അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വർണം കട്ട കേസ് ഇല്ലാതാകില്ല. അഴിമതിയും കൊള്ളയും ജന മനസുകളിൽ മായാതെ നിൽക്കും.
രാജാവിനേക്കാൾ വലിയ രാജഭക്തി കാണിക്കുന്ന ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്. അവരോടാണ് പറയുന്നത്, സർക്കാരിൻ്റെ ശമ്പളം വാങ്ങി എ.കെ.ജി സെൻ്ററിലെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കരുത്. പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമായിരിക്കും. കണക്ക് ചോദിക്കാതെ ഒരു കാലവും കടന്ന് പോകില്ലന്നത് മറക്കരുത്.
അതേസമയം ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയായി. മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്തായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയത്. മൂക്കിൽ പൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് വാർഡിലേക്ക് മാറ്റും. ഷാഫിയെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എം പി ഫോണിൽ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം.
