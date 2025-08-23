കോഴിക്കോട്: എങ്ങോട്ടും ഒളിച്ചോടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി. താൻ മുങ്ങിയെന്ന പരാമർശം തെറ്റാണെന്നും ബിഹാറിൽ പോയത് പാർട്ടി ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നും ഷാഫി വ്യക്തമാക്കി. നിയമപരമായ ഒരു പരാതിയും രാഹുലിനെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഷാഫി പറഞ്ഞു. ആരോപണം വന്നയുടൻ തന്നെ രാഹുൽ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്നും ഷാഫി പ്രതികരിച്ചു. രാഹുൽ സംഘടന ചുമതല ഒഴിഞ്ഞിട്ടും ചിലർ കോൺഗ്രസിനെ ധാർമികത പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വിവാദങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നിർവീര്യമാകില്ലെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സിപിഎമ്മിനും ബിജെപിക്കും രാഹുലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടാൻ എന്ത് ധാർമികതയാണുള്ളതെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ ചോദിച്ചു. കോണ്ഗ്രസിനെ നിശ്ശബ്ദമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ വിമര്ശിച്ചു.
