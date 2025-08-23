English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shafi Parambil MP: 'രാജി ആവശ്യപ്പെടാൻ സിപിഎമ്മിനും ബിജെപിക്കും എന്ത് ധാർമികതയാണുള്ളത്? നടക്കുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിനെ നിശ്ശബ്ദമാക്കാനുള്ള ശ്രമം'; രാഹുലിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് ഷാഫി പറമ്പിൽ

 രാഹുലിനെതിരെ നിയമപരമായ പരാതിയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ എംഎൽഎ വ്യക്താമ്കകി.  

  • നിയമപരമായ ഒരു പരാതിയും രാഹുലിനെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഷാഫി പറഞ്ഞു.
  • ആരോപണം വന്നയുടൻ തന്നെ രാഹുൽ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്നും ഷാഫി പ്രതികരിച്ചു.

Shafi Parambil MP: 'രാജി ആവശ്യപ്പെടാൻ സിപിഎമ്മിനും ബിജെപിക്കും എന്ത് ധാർമികതയാണുള്ളത്? നടക്കുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിനെ നിശ്ശബ്ദമാക്കാനുള്ള ശ്രമം'; രാഹുലിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് ഷാഫി പറമ്പിൽ

കോഴിക്കോട്: എങ്ങോട്ടും ഒളിച്ചോടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി. താൻ മുങ്ങിയെന്ന പരാമർശം തെറ്റാണെന്നും ബിഹാറിൽ പോയത് പാർട്ടി ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായിട്ടാണെന്നും ഷാഫി വ്യക്തമാക്കി. നിയമപരമായ ഒരു പരാതിയും രാഹുലിനെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഷാഫി പറഞ്ഞു. ആരോപണം വന്നയുടൻ തന്നെ രാഹുൽ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്നും ഷാഫി പ്രതികരിച്ചു. രാഹുൽ സംഘടന ചുമതല ഒഴിഞ്ഞിട്ടും ചിലർ കോൺ​ഗ്രസിനെ ധാർമികത പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വിവാദങ്ങളിൽ കോൺ​ഗ്രസ് നിർവീര്യമാകില്ലെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. 

സിപിഎമ്മിനും ബിജെപിക്കും രാഹുലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടാൻ എന്ത് ധാർമികതയാണുള്ളതെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ ചോദിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസിനെ നിശ്ശബ്ദമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ വിമര്‍ശിച്ചു. 

