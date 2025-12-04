Shafi Parambil MP: 'രാഹുല്‍ വ്യക്തിപരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല'; പിന്തുണച്ചത് രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രമെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പിന്തുണച്ചത് രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രമാണെന്നും രാഹുൽ വ്യക്തിപരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി വ്യക്തിപരമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദത്തെ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ലെന്നും രാഹുലിന്റെ സംഘടന പ്രവർത്തനത്തിലെ മികവ് പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തിപരമായി ആരിലേക്കും ചൂഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും ഷാഫി പറഞ്ഞു.
ആ സമയത്ത് ക്രിമിനൽ പരാതികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും രാഹുലിനെ രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രമാണ് പിന്തുണച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാഹുലിന് വ്യക്തിപരമായ പിന്തുണയല്ല നൽകിയതെന്നും പരാതി കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ പാർട്ടി നടപടി സ്വീകരിച്ചതാണെന്നും കോൺഗ്രസ് എടുത്ത നടപടി മറ്റു പാർട്ടികൾ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ഷാഫി പറഞ്ഞു. പാർട്ടി നടപടിക്കൊപ്പമാണ് താനുള്ളതെന്നും രാഹുലിന്റെ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള പരാതി രേഖാമൂലം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു.
അതേ സമയം, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതോടെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് രാഹുലിൻ്റെ ജാമ്യം തള്ളിയത്. ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഓൺലൈനായി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഹൈക്കോടതി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ എസ് രാജീവാണ് രാഹുലിന് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത്.
