/Shanimol Usman: കേരള നിയമസഭയിലെ നാലാമത്തെ വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാൻ; 99 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 99 വോട്ടുകളാണ് ഷാനിമോൾക്ക് ലഭിച്ചത്. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുസ്ഥാനാർത്ഥി മുഹമ്മദ് മുഹ്സിന് 34 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. 4 പേർ വോട്ട് ചെയ്തില്ല. സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ വോട്ട് ചെയ്തില്ല. കൂടാതെ, വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് ബിജെപി എംഎൽഎമാർ വിട്ടുനിന്നു.
35 വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് കേരള നിയമസഭയില് ഒരു വനിത ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറാകുന്നത്. കേരള നിയമസഭയിലെ നാലാമത്തെ വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് കൂടിയാണ് ഷാനിമോള്. അരൂരില് നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗമാണ് ഷാനിമോള് ഉസ്മാന്. കെഎസ്യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, കേരള സര്വകലാശാല സെനറ്റ് അംഗം, എഐസിസി സെക്രട്ടറി, ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പല് ചെയര്പേഴ്സണ് തുടങ്ങിയ ചുമതലകള് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഷാനിമോൾ എംഎ, എൽഎൽബി ബിരുദധാരിയാണ്.
