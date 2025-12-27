English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Shibu Baby John: 'മുഖ്യമന്ത്രി സൈബര്‍ ഗുണ്ടയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു'; സുബ്രഹ്‌മണ്യത്തിന്റെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതികരിച്ച് ഷിബു ബേബി ജോൺ

Shibu Baby John: 'മുഖ്യമന്ത്രി സൈബര്‍ ഗുണ്ടയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു'; സുബ്രഹ്‌മണ്യത്തിന്റെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതികരിച്ച് ഷിബു ബേബി ജോൺ

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും അന്ന് മന്ത്രിയായിരുന്ന കടകംപള്ളിയും പോലീസും ചർച്ച ചെയ്തത് എന്താണെന്നുള്ളതും അന്വേഷിക്കണം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 27, 2025, 11:58 AM IST
  • മുഖ്യമന്ത്രി സൈബര്‍ ഗുണ്ടയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നുവെന്ന് ഷിബു ബേബി ജോൺ വിമർശിച്ചു.
  • മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ആരാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ അസ്വാഭാവികതയുണ്ട്.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കൊപ്പമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ AI ഫോട്ടോ; എൻ സുബ്രഹ്‌മണ്യൻ കസ്റ്റഡിയിൽ

Trending Photos

Love Horoscope Dec 27: നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഭാഗ്യമുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം!
12
Love Horoscope
Love Horoscope Dec 27: നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഭാഗ്യമുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം!
Planetary Transit On January: ജനുവരിയിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം മുതൽ വിപരീത യോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും
10
Rajayoga
Planetary Transit On January: ജനുവരിയിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം മുതൽ വിപരീത യോഗം വരെ; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും
Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം, കന്നി രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം, കന്നി രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Today&#039;s Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ശനിയാഴ്ച; 12 രാശികളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ? രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ശനിയാഴ്ച; 12 രാശികളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ? രാശിഫലം
Shibu Baby John: 'മുഖ്യമന്ത്രി സൈബര്‍ ഗുണ്ടയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു'; സുബ്രഹ്‌മണ്യത്തിന്റെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതികരിച്ച് ഷിബു ബേബി ജോൺ

കൊല്ലം: കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി അംഗം എന്‍ സുബ്രഹ്‌മണ്യത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ആര്‍എസ്പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷിബു ബേബി ജോണ്‍. മുഖ്യമന്ത്രി സൈബര്‍ ഗുണ്ടയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നുവെന്ന് ഷിബു ബേബി ജോൺ വിമർശിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സോണിയാ ഗാന്ധിയെ കണ്ടതില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സംശയം തോന്നിയെങ്കില്‍ ഇയാൾ അന്ന് മന്ത്രിയായിരുന്ന കടകംപള്ളിയും പോലീസും ചർച്ച ചെയ്തത് എന്താണെന്നുള്ളതും അന്വേഷിക്കണം. ആ ചിത്രത്തിലുള്ള മൂന്നുപേരും എവിടെ, എന്തിന് ഒത്തുകൂടിയതാണെന്നതും വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ഷിബു ബേബി ജോണ്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പൊതുപ്രവര്‍ത്തകരെ ആര് വന്ന് കാണുന്നതും തെറ്റല്ല. ആർക്കും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവം അന്വേഷിച്ചിട്ടുമല്ല. കേരള പോലീസിന് വേണ്ടി ഒരു ആംബുലൻസ് കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് ആംബുലന്‍സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍മാര്‍ പോലും ഉദ്ഘാടനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കൂ. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയില്‍ ഒരു ആംബുലന്‍സ് ആണ് കൈമാറിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ആരാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ അസ്വാഭാവികതയുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും ഷിബു ബേബി ജോണ്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 

Also Read: Ramesh Chennithala: എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ; പൊലീസിൻ്റേത് ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഷിബു ബേബി ജോൺ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. 

ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം:

ഈ ചിത്രങ്ങൾ നേരത്തെ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി നിൽക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ദുരൂഹത തോന്നുമ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിലും ദുരൂഹത തോന്നേണ്ടതല്ലേ?
പോറ്റി സോണിയ ഗാന്ധിയെ കണ്ടപ്പോഴല്ല ശബരിമലയിൽ മോഷണം നടന്നത്. സോണിയ ഗാന്ധി വിചാരിച്ചാൽ ഒരാളെയും ശബരിമലയിൽ കയറ്റാനും കഴിയില്ല. മറിച്ച് ഈ ചിത്രത്തിൽ പോറ്റിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മഹാൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണം പമ്പ കടന്നുപോയത്. 
ഇവർ ഇരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കടകംപള്ളിയും പോറ്റിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ഇടപാട്? കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇവരുമായി എന്താണ് ബന്ധം? മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ യാതൊരു ദുരൂഹതയും തോന്നാത്തത്?

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്കൊപ്പമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എഐ നിര്‍മ്മിത ചിത്രം പങ്കുവെച്ചതിനാണ് കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി അംഗം എന്‍ സുബ്രഹ്‌മണ്യത്തിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പോലീസ് നടപടിയില്‍ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് നടക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Shibu Baby JohnCM Pinarayi VijayanN Subramanian's Arrestഷിബു ബേബി ജോൺമുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

Trending News