/Shigella Outbreak: വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും ഷിഗെല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു; 4 പേർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ

കൽപറ്റ: വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും ഷിഗെല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥി നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചികിത്സ തേടി എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പരിശോധന ഫലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതേ കോളേജിലെ 4 പേർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ഇവരും ചികിത്സയിലാണ്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോളജ് ഹോസ്റ്റലില് താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്കാണ്.
രോഗലക്ഷണമുള്ളവരിൽ ഒരാൾ കോളജ് ഹോസ്റ്റലിലും മറ്റു മൂന്നുപേര് പുറമേയും താമസിക്കുന്നവരാണ്. ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ തവിഞ്ഞാല് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിലും 3 പേർക്ക് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
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