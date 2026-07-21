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Shigella Outbreak: വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും ഷിഗെല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു; 4 പേർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ

തവിഞ്ഞാല്‍ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിൽ ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 21, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:15 PM IST
Shigella Outbreak: വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും ഷിഗെല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു; 4 പേർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ
Image Credit: zee newsSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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