വയനാട്: ബത്തേരിയിൽ ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിട്ട കുട്ടികൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 2 കുട്ടികൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
സമാന ലക്ഷണങ്ങളോടെ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളാണ് ചികിത്സ തേടിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രത ശക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച മുതലാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ കോളിയാടി മാർ ബസേലിയോസ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഛർദി, വയറിളക്കം, പനി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
നിലവിൽ സമാന ലക്ഷണങ്ങളോടെ 337 വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ നാളെ വയനാട് സന്ദർശിക്കും. രാവിലെ ബത്തേരിയിൽ ചേരുന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ വയനാടിന്റെ ചുമതലയുള്ള കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖും പങ്കെടുക്കും.
അതേസമയം ജില്ലയിൽ ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് വയനാടിന്റെ ചുമതലയുള്ള കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ്. തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും, നാളെ രാവിലെ ജില്ലാതല ഉന്നതയോഗം ബത്തേരിയിൽ ചേരും എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾ പെരുമാറിയ എല്ലായിടങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതിനും, ആരോഗ്യപരമായ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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