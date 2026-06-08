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Wayanad Shigella: വയനാട്ടിലും ഷി​ഗെല്ല; രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

Wayanad Shigella Cases: ബത്തേരിയിൽ 2 കുട്ടികൾക്ക് ഷി​ഗെല്ല രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിട്ട കുട്ടികൾക്കാണ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 08, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:14 PM IST
Wayanad Shigella: വയനാട്ടിലും ഷി​ഗെല്ല; രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു
Image Credit: Shigella | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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