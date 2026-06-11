തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്തും ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തോന്നക്കൽ, പുത്തൻതോപ്പ്, ചാക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് രോഗബാധ സ്ഥീരികരിച്ചത്. ഇവർ മൂവരും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി തൃപ്തികരമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രോഗവ്യാപനം തടയാനും രോഗപകർച്ചയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനും നടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വയനാടിനും കൊല്ലത്തിനും പുറമേയാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തും ഷിഗല്ല രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വയനാട് കോളിയോടി മാർ ബസേലിയോസ് സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി ഇന്ന് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ രോഗം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി ഉയർന്നു. ഏഴ് സാംപിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇനിയും വരാനുണ്ട്.
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പരവൂർ പാലത്തറ മേഖലയിലെ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഇന്ന് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവർ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കോഴിക്കോടും ഷിഗല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ വയനാട് ജില്ലയിലും ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോളിയാടി മാർ ബസേലിയോസ് സ്കൂളിലെ 3 കുട്ടികൾക്കാണ് രോഗം പടർന്നത്. രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ചികിത്സയില് കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 38 ആണ്.
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