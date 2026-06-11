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Shigella in Kerala: തിരുവനന്തപുരത്തും ഷി​ഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു; 3 കുട്ടികൾക്ക് രോ​ഗബാധ

Shigella in Thiruvananthapuram: തോന്നക്കൽ, പുത്തൻതോപ്പ്, ചാക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് രോഗബാധ സ്ഥീരികരിച്ചത്

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 11, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:22 PM IST
Shigella in Kerala: തിരുവനന്തപുരത്തും ഷി​ഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു; 3 കുട്ടികൾക്ക് രോ​ഗബാധ

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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തിരുവനന്തപുരത്തും ഷി​ഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു; 3 കുട്ടികൾക്ക് രോ​ഗബാധ
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