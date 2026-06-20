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Shigella in Kerala: ഷിഗെല്ല വ്യാപനം തുടരുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 13 പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു

Shigella in Kerala: ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ 133 ഷിഗെല്ല കേസുകളും അഞ്ച് മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 20, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:41 PM IST
Shigella in Kerala: ഷിഗെല്ല വ്യാപനം തുടരുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 13 പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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ഷിഗെല്ല വ്യാപനം തുടരുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 13 പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു
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