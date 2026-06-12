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Shigella Outbreak: വയനാട്ടിൽ ഏഴ് പേർക്ക് കൂടി ഷി​ഗെല്ല രോ​ഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു; ആകെ രോ​ഗബാധിതർ 16 ആയി

Shigella Outbreak Kerala: ഇതുവരെ ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനാറായി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 12, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:26 PM IST
Shigella Outbreak: വയനാട്ടിൽ ഏഴ് പേർക്ക് കൂടി ഷി​ഗെല്ല രോ​ഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു; ആകെ രോ​ഗബാധിതർ 16 ആയി
Image Credit: Shigella | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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