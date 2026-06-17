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Shigella Symptoms And Precautions: ഷി​ഗെല്ലയ്ക്ക് നാല് ഉപവിഭാ​ഗങ്ങൾ, സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ കൂടുതൽ ഷി​ഗെല്ല സോണിയേ; ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

Shigella Outbreak Kerala: ഷി​ഗെല്ല ബാക്ടീരിയക്ക് നാല് ഉപവിഭാ​ഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ സോണിയേ വിഭാ​ഗമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 17, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:37 PM IST
Shigella Symptoms And Precautions: ഷി​ഗെല്ലയ്ക്ക് നാല് ഉപവിഭാ​ഗങ്ങൾ, സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ കൂടുതൽ ഷി​ഗെല്ല സോണിയേ; ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?
Image Credit: Shigella | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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