ഷിഗെല്ല എന്ന ബാക്ടീരിയ മൂലം കുടലിനെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ഒരു അണുബാധയാണ് ഷിഗെല്ലോസിസ്. രോഗബാധിതനായ ഒരാളുടെ മലത്തിലൂടെയാണ് ഈ രോഗാണുക്കൾ പുറത്തെത്തുന്നതും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നതും. അണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിത്തുടങ്ങും. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഷിഗെല്ലോസിസ്: ലക്ഷണങ്ങളും പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങളും
അതിശക്തമായ വയറിളക്കം (വെള്ളം പോലെ മലം പോകുക)
മലത്തോടൊപ്പം രക്തം കലർന്നു പോകുക
കടുത്ത പനി, വയറുവേദന
കൂടുതൽ അപകടസാധ്യത ആർക്കെല്ലാം?
അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ, പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവർ എന്നിവരിലാണ് ഈ രോഗം കൂടുതൽ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം കേസുകളും കൃത്യമായി ചികിത്സ നൽകുന്നതിലൂടെയും ഒആർഎസ് ലായനി കുടിക്കുന്നതിലൂടെയും ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്കിലും, അപൂർവമായി തലച്ചോറിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടാകുന്നത് പോലുള്ള സങ്കീർണ്ണതകളിലേക്ക് ഈ രോഗാവസ്ഥ നയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ തന്നെ കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. രോഗിയുടെ മലം കൾച്ചർ പരിശോധിച്ചാണ് രോഗാണുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്.
രോഗം പകരുന്നത് എങ്ങനെ?
പ്രധാനമായും മലിനമായ വെള്ളത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുമാണ് ഷിഗെല്ല പകരുന്നത്.
തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലെ മലവിസർജനം, തുറന്നുകിടക്കുന്ന കക്കൂസ് ടാങ്കുകൾ, കക്കൂസിന് സമീപമുള്ള കിണറുകളോ ജലാശയങ്ങളോ എന്നിവ വഴി രോഗാണുക്കൾ കുടിവെള്ളത്തിൽ കലരാം.
വയറിളക്കമുള്ള വ്യക്തി മലവിസർജനത്തിന് ശേഷം കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകാതെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയോ ഭക്ഷണം വാരിക്കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വഴി രോഗം പകരാം.
ഈച്ചകൾ വന്നിരുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയിലൂടെയും രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിലെത്താം.
രോഗം വരാതെ എങ്ങനെ തടയാം? (പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ)
മലവിസർജനത്തിന് എപ്പോഴും കക്കൂസുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപും, കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപും, ശൗചാലയം ഉപയോഗിച്ച ശേഷവും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ നന്നായി കഴുകുക.
കുടിക്കാൻ എപ്പോഴും അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നന്നായി വെട്ടിത്തിളച്ച വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് തണുപ്പിക്കരുത്. ഗുണമേന്മയുള്ള ഫിൽറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
ഈച്ചകൾ വന്നിരിക്കാത്ത രീതിയിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുക.
സാലഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലാതെ കഴിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വൃത്തിയായി കഴുകിയ ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
ഷിഗെല്ലയുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ
ഷിഗെല്ല ബാക്ടീരിയകൾ പ്രധാനമായും നാല് ഉപവിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്: ഷിഗെല്ല സോണിയേ (Shigella sonnei), ഷിഗെല്ല ബോയ്ഡി (Shigella boydii),
ഷിഗെല്ല ഫ്ലക്സ്നേരി (Shigella flexneri), ഷിഗെല്ല ഡിസന്റീരിയ (Shigella dysenteriae) എന്നിവയാണിവ.
ഇതിൽ 'ഷിഗെല്ല സോണിയേ' എന്ന വിഭാഗമാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കൃത്യമായ ശുചിത്വ ശീലങ്ങളിലൂടെ ഈ രോഗത്തെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
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