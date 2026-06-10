വയനാട്: സുൽത്താൻബത്തേരി കോളിയാടി മാർ ബസേലിയോസ് എ.യു.പി. സ്കൂളിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ലഭിച്ച പരിശോധനാഫലത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്. രോഗബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായ രണ്ടുപേരെക്കൂടി നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇത് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട സൂചനയായിട്ടാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നത്. മറ്റ് 14 പേരെ ലക്ഷണങ്ങളോടെ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് രോഗത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപനം കണ്ടെത്തിയത്.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടികളുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരിലേക്ക് രോഗം പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നിലവിൽ സ്കൂളിലെ 470 വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരു അധ്യാപികയും രണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 473 പേരാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ. കെ. രേഖ അറിയിച്ചു.
ഇനി 18 സാംപിളുകളുടെ ഫലം കൂടി വരാനുണ്ട്. നിലവിൽ ആരുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഗുരുതരമല്ലെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സ്കൂളിൽ കൈകഴുകാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാകാം ബാക്ടീരിയ ബാധ ഉണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
കുടിക്കാനും പാചകത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുഴൽക്കിണറിലെ വെള്ളം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് നേരത്തെ തെളിഞ്ഞിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ജലസാംപിൾ പരിശോധനാ ഫലത്തോടെ ഇതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരും. ആകെ 800-ലധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ 158 പേർക്ക് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി കിടത്തിച്ചികിത്സ ആവശ്യമായി വന്നു.
നിലവിൽ 58 കുട്ടികളാണ് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതിൽ 14 പേർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും 44 പേർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലുമാണ്. മറ്റ് 163 കുട്ടികൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ മന്ത്രിമാരായ കെ. മുരളീധരൻ, ടി. സിദ്ദിഖ് എന്നിവർ വയനാട്ടിലെത്തുകയും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രത്യേക വാർഡ് സജ്ജീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് മന്ത്രിമാർ അറിയിച്ചു.
ഷിഗെല്ലയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ
പനി, വയറുവേദന, ഛർദ്ദി, കടുത്ത ക്ഷീണം, രക്തം കലർന്നതോ അല്ലാത്തതോ ആയ വയറിളക്കം എന്നിവയാണ് ഷിഗെല്ലയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. മലിനമായ ജലം, ഭക്ഷണം, കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകാതെയുള്ള ആഹാരരീതി എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ പ്രധാനമായും പകരുന്നത്.
ഷിഗെല്ല രോഗബാധയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
രോഗം വരാതെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്. ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ ചികിത്സ തേടണം. ആഹാരത്തിന് മുൻപും ശൗചാലയ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷവും കൈകൾ സോപ്പിട്ട് നന്നായി കഴുകുക, തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക, ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നന്നായി വേവിച്ചും കഴുകിയും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന മുൻകരുതലുകൾ. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതാണ്.
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