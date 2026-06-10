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Shigella Outbreak Kerala: വയനാട് ജില്ലയിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി ഷി​ഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു; ചികിത്സയിലുള്ളത് 58 പേർ

Shigella Outbreak Wayanad: രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട സൂചനയായിട്ടാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 10, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:34 AM IST
Shigella Outbreak Kerala: വയനാട് ജില്ലയിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി ഷി​ഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു; ചികിത്സയിലുള്ളത് 58 പേർ
Image Credit: Shigella | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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വയനാട് ജില്ലയിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി ഷി​ഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു; ചികിത്സയിലുള്ളത് 58 പേർ
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