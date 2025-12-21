Malayattoor Case: മലയാറ്റൂർ ചിത്രപ്രിയ കൊലപാതകം;അലൻ മുൻപും ചിത്രപ്രിയയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമം നടത്തി; കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

എറണാകുളം: മലയാറ്റൂർ മുണ്ടങ്ങാമറ്റം സ്വദേശിനി ചിത്രപ്രിയയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ നടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. പ്രതി അലൻ ബെന്നി (21) പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് 22 കിലോ ഭാരമുള്ള കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്കടിച്ചാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിയെ മലയാറ്റൂരിലെ കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി.
മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പ്രതി, വഴക്കിനിടെ കല്ലെടുത്ത് ചിത്രപ്രിയയുടെ തലയ്ക്കടിക്കുകയായിരുന്നു. 22 കിലോ തൂക്കമുള്ള കല്ലാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ആന്തരിക രക്തസ്രാവവും തലയ്ക്കേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്കുമാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാണ്. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം അലൻ തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും ഷൂവും മാറ്റിയതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിയതും അവിടെനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതും. ചിത്രപ്രിയയെ അലൻ നേരത്തെയും വകവരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി. കാലടി പാലത്തിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടിയെ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ പ്രതി മുൻപ് ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. സംശയരോഗമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. നിലവിൽ റിമാൻഡിലുള്ള പ്രതിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കുമെന്നാണ് പൊലീസ് വിലയിരുത്തൽ.
