English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Malayattoor Case: മലയാറ്റൂർ ചിത്രപ്രിയ കൊലപാതകം;അലൻ മുൻപും ചിത്രപ്രിയയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമം നടത്തി; കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

Malayattoor Case: മലയാറ്റൂർ ചിത്രപ്രിയ കൊലപാതകം;അലൻ മുൻപും ചിത്രപ്രിയയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമം നടത്തി; കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

മലയാറ്റൂർ മുണ്ടങ്ങാമറ്റം സ്വദേശിനി ചിത്രപ്രിയയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ നടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. കാലടി പാലത്തിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടിയെ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ പ്രതി മുൻപ്....

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 21, 2025, 06:15 PM IST
  • പ്രതി അലൻ ബെന്നി പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് 22 കിലോ ഭാരമുള്ള കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്കടിച്ചാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
  • കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം അലൻ തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും ഷൂവും മാറ്റിയതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

Read Also

  1. Malayattoor Girl Murder Case: ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ; തലയിൽ കല്ലുപയോഗിച്ച് മർദിച്ച പാടുകൾ; 19 കാരിയുടെ മരണം കൊലപാതകം; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

Trending Photos

Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും; കുംഭ രാശിക്കാർ ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഏറും; കുംഭ രാശിക്കാർ ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Dec 21 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിലുണ്ടോ ഭാഗ്യമാറ്റങ്ങൾ? 12 രാശികളുടെയും ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
12
Love Horoscope
Dec 21 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിലുണ്ടോ ഭാഗ്യമാറ്റങ്ങൾ? 12 രാശികളുടെയും ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
Dhana Rajayoga: 30 വർഷത്തിനുശേഷം ശനിയുടെ ധനരാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗോൾഡൻ ടൈം; തൊഴിൽ, ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി
6
Shani Gochar
Dhana Rajayoga: 30 വർഷത്തിനുശേഷം ശനിയുടെ ധനരാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗോൾഡൻ ടൈം; തൊഴിൽ, ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി
Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
Malayattoor Case: മലയാറ്റൂർ ചിത്രപ്രിയ കൊലപാതകം;അലൻ മുൻപും ചിത്രപ്രിയയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമം നടത്തി; കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

എറണാകുളം: മലയാറ്റൂർ മുണ്ടങ്ങാമറ്റം സ്വദേശിനി ചിത്രപ്രിയയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ നടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. പ്രതി അലൻ ബെന്നി (21) പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് 22 കിലോ ഭാരമുള്ള കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്കടിച്ചാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിയെ മലയാറ്റൂരിലെ കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. 

Add Zee News as a Preferred Source

മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പ്രതി, വഴക്കിനിടെ കല്ലെടുത്ത് ചിത്രപ്രിയയുടെ തലയ്ക്കടിക്കുകയായിരുന്നു. 22 കിലോ തൂക്കമുള്ള കല്ലാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ആന്തരിക രക്തസ്രാവവും തലയ്ക്കേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്കുമാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാണ്. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം അലൻ തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും ഷൂവും മാറ്റിയതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിയതും അവിടെനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതും. ചിത്രപ്രിയയെ അലൻ നേരത്തെയും വകവരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി. കാലടി പാലത്തിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടിയെ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ പ്രതി മുൻപ് ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. സംശയരോഗമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. നിലവിൽ റിമാൻഡിലുള്ള പ്രതിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കുമെന്നാണ് പൊലീസ് വിലയിരുത്തൽ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Malayattoor CaseChithrapriya

Trending News