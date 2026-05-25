/Shuhaib Murder Case: ഷുഹൈബ് വധക്കേസ്; 17 പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി, റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ കോടതി ഉത്തരവ്

Shuhaib Murder Case Bail: വിചാരണ മറ്റൊരു കോടതിയിൽ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഭാഗം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു.
കണ്ണൂർ: ഷുഹൈബ് വധക്കേസ് പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി. തലശേരി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയത്. സിപിഎം, ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരായ ആകാശ് തില്ലങ്കേരി, രജിൽ രാജ് തുടങ്ങിയ 17 പ്രതികളുടെ ജാമ്യമാണ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എട്ട് വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ഒടുവിലാണ് ഷുഹൈബ് വധക്കേസിൽ വിചാരണ ആരംഭിച്ചത്.
സാക്ഷി വിസ്താരമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാക്ഷി വിസ്താരം കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ നടന്നു. വിചാരണ മറ്റൊരു കോടതിയിൽ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഭാഗം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ഇത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിചാരണ നടപടികളുമായി പ്രതിഭാഗം സഹകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് 17 പ്രതികളുടെയും ജാമ്യം റദ്ദാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
