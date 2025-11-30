SIR: തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം; സമയപരിധി നീട്ടി; കരട് വോട്ടർ പട്ടിക 16 ന്

കൊച്ചി: തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക സമയപരിധി നീട്ടി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം ഡിസംബർ 16 ലേക്ക് നീട്ടി. അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 14 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് തിരികെ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 11. കേരളം അടക്കമുള്ള 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമയപരിധി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സമയപരിധി നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ബിഎൽഒമാര്ക്ക് ഫോം വിതരണത്തിനടക്കം ഒരാഴ്ച കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കും.
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടത്തുക പ്രയാസമാണെന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ യോഗത്തിലും പാർട്ടികൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
