English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • SIR: തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം; സമയപരിധി നീട്ടി; കരട് വോട്ടർ പട്ടിക 16 ന്

SIR: തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം; സമയപരിധി നീട്ടി; കരട് വോട്ടർ പട്ടിക 16 ന്

തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക സമയപരിധി നീട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ.  കരട് വോട്ടർ പട്ടിക ഡിസംബർ 16 ലേക്ക് നീട്ടി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 30, 2025, 12:24 PM IST
  • കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം ഡിസംബർ 16 ലേക്ക് നീട്ടി.
  • അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 14 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
  • ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് തിരികെ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 11.

Read Also

  1. SIR: തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം: കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ കേരളം ഹൈക്കോടതിയിൽ

Trending Photos

December Horoscope: ഡിസംബറിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം തേരേറി വരും! ജീവിതത്തിൽ ഇനി പുരോഗതിയുടെ നാളുകൾ
7
Horoscope
December Horoscope: ഡിസംബറിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം തേരേറി വരും! ജീവിതത്തിൽ ഇനി പുരോഗതിയുടെ നാളുകൾ
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല...
Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 1000 രൂപ! സ്വർണവില 95,000ന് മുകളിൽ; നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 1000 രൂപ! സ്വർണവില 95,000ന് മുകളിൽ; നിരക്കറിയാം...
Kerala Lottery Result Today 29 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 29 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
SIR: തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം; സമയപരിധി നീട്ടി; കരട് വോട്ടർ പട്ടിക 16 ന്

കൊച്ചി: തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക സമയപരിധി നീട്ടി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ.  കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം ഡിസംബർ 16 ലേക്ക് നീട്ടി. അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 14 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് തിരികെ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 11. കേരളം അടക്കമുള്ള 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സമയപരിധി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സമയപരിധി നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ബിഎൽഒമാര്‍ക്ക് ഫോം വിതരണത്തിനടക്കം ഒരാഴ്ച കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കും.

Add Zee News as a Preferred Source

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടത്തുക പ്രയാസമാണെന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ യോഗത്തിലും പാർട്ടികൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

SIR

Trending News