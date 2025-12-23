English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • SIR List: എസ്ഐആര്‍ കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; 24, 08,503 പേരെ ഒഴിവാക്കി

SIR List: എസ്ഐആര്‍ കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; 24, 08,503 പേരെ ഒഴിവാക്കി

SIR List: voters.eci.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 23, 2025, 07:05 PM IST
  • 2,54,42,352 പേരാണ് എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകിയത്.
  • 1,23,83,341 പുരുഷൻമാരും 1,30,58,731 സ്ത്രീകളും പട്ടികയിലുണ്ട്.
  • 280 ട്രാൻസ്ജെൻഡർമാരും കരട് പട്ടികയിലുണ്ട്.

Trending Photos

Shukra Nakshatra Gochar: ശുക്രൻ പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഡിസംബർ 30 മുതൽ ഇവരെ തേടിയെത്തും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ
6
Shukra Gochar
Shukra Nakshatra Gochar: ശുക്രൻ പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഡിസംബർ 30 മുതൽ ഇവരെ തേടിയെത്തും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നഷ്ട സാധ്യത; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നഷ്ട സാധ്യത; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം
6
Trigrahi Yoga
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം
SIR List: എസ്ഐആര്‍ കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; 24, 08,503 പേരെ ഒഴിവാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് എസ്ഐആര്‍ കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ അറിയിച്ചു. voters.eci.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. വോട്ടര്‍ പട്ടികയിൽ നിന്ന് 24, 08,503 പേരെ ഒഴിവാക്കിയെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. 2,54,42,352 പേരാണ് എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകിയത്. 1,23,83,341 പുരുഷൻമാരും 1,30,58,731 സ്ത്രീകളും പട്ടികയിലുണ്ട്. 280 ട്രാൻസ്ജെൻഡർമാരും കരട് പട്ടികയിലുണ്ട്. 6.45 ലക്ഷം പേരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മരിച്ചവർ 6.49 ലക്ഷം പേർ. 8.16 ലക്ഷം പേർ താമസം മാറി. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ പേരുള്ളവർ 1.36 ലക്ഷം പേർ.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇനിയും പേര് ചേർക്കാൻ യോഗ്യരായവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് തന്നാൽ ചേർക്കാനാകുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. പുതുതായി ചേർക്കാനുള്ളവരും പ്രവാസികളായവരും ഫോം - 6എ പൂരിപ്പിച്ച് നൽകണം. കരട് പട്ടികയിലുണ്ടോ എന്ന് എല്ലാവരും പരിശോധിക്കണം. എഎസ്ഡി ആയവരെ (ആബ്‌സന്റ്, ഷിഫ്റ്റഡ്, ഡിലീറ്റഡ്) നേരത്തേ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മുതൽ ജനുവരി 22 വരെയാണ് പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം. ആയിരത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരാതി പരിഗണിക്കാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളുടെ കൈയിലും വോട്ടർപട്ടിക എത്തിക്കാൻ നീക്കം ആരംഭിച്ചതായും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

SIRSIR ListSIR in Kerala

Trending News