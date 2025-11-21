SIR: എസ്ഐആറിന് കേരളത്തിൽ സ്റ്റേ ഇല്ല; ഹർജികൾ 26 ന് വിണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി

ഡൽഹി: കേരളത്തിലെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണ നടപടികൾക്ക് സ്റ്റേ നൽകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. കൂടാതെ ഹർജികൾ വിശദമായി 26 ന് പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതിനാൽ കേരളത്തിലെ ഹർജി പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചത്.
തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം റദ്ദാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എസ്ഐആറിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും, കോൺഗ്രസും, മുസ്ലീം ലീഗും നേരത്തേ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ആദ്യം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും, സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബലാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹാജരായത്.
