SIR: തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം: കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ കേരളം ഹൈക്കോടതിയിൽ

സംസ്ഥാനത്തെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൽ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ കേരള സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 13, 2025, 11:52 AM IST
  • വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നിർത്തി വെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
  • ജസ്റ്റിസ് വി ജി അരുൺ ഹർജി പരിഗണിക്കും.
  • എസ് ഐ ആർ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും, പരിഷ്കരണം നീട്ടി വെയ്ക്കാൻ മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൽ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ കേരള സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നിർത്തി വെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം ഉദ്യോഗസ്ഥ ക്ഷാമത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്നും, ഇതിന് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമില്ല എന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹർജി നൽകിയത്. എസ് ഐ ആർ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും, പരിഷ്കരണം നീട്ടി വെയ്ക്കാൻ മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.  ജസ്റ്റിസ് വി ജി അരുൺ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കും. 

