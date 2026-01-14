Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ വീട്ടിൽ എസ്ഐടി റെയ്ഡ്; ലാപ്ടോപ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം

പത്തനംതിട്ട: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎക്കെതിരായ പീഡനക്കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രാഹുലിന്റെ അടൂർ നെല്ലിമുകളിലെ വീട്ടിൽ എസ്ഐടി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി.
ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്ന പരിശോധനയിൽ പ്രധാനമായും രാഹുലിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് കണ്ടെത്താനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിച്ചത്. കേസിൽ വഴിത്തിരിവായേക്കാവുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു പോലീസ്. എന്നാൽ വീട്ടിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ലാപ്ടോപ്പോ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളോ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.
അതേസമയം, രാഹുലിനെതിരായ മൂന്നാമത്തെ ബലാത്സംഗ പരാതിയിൽ അതിജീവിതയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ അന്വേഷണസംഘം ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ വിദേശത്തുള്ള പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി എടുക്കുന്നതിനായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സൗകര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴിയുള്ള മാർഗങ്ങളോ സ്വീകരിക്കാനാണ് നീക്കം.
ഈ നടപടികൾക്കായി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതി തേടാൻ എസ്ഐടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിജീവിതയുടെ മൊഴി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പോലീസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പീഡനക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ക്ലബ് സെവൻ ഹോട്ടലിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.