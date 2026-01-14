English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ വീട്ടിൽ എസ്ഐടി റെയ്ഡ്; ലാപ്ടോപ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം

Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ അടൂർ നെല്ലിമുകളിലെ വീട്ടിൽ എസ്ഐടി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 14, 2026, 05:22 PM IST
  • ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്ന പരിശോധനയിൽ പ്രധാനമായും രാഹുലിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് കണ്ടെത്താനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിച്ചത്
  • കേസിൽ വഴിത്തിരിവായേക്കാവുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു പോലീസ്

Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ വീട്ടിൽ എസ്ഐടി റെയ്ഡ്; ലാപ്ടോപ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം

പത്തനംതിട്ട: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎക്കെതിരായ പീഡനക്കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രാഹുലിന്റെ അടൂർ നെല്ലിമുകളിലെ വീട്ടിൽ എസ്ഐടി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി.

ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്ന പരിശോധനയിൽ പ്രധാനമായും രാഹുലിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് കണ്ടെത്താനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിച്ചത്. കേസിൽ വഴിത്തിരിവായേക്കാവുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു പോലീസ്. എന്നാൽ വീട്ടിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ലാപ്ടോപ്പോ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളോ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.

അതേസമയം, രാഹുലിനെതിരായ മൂന്നാമത്തെ ബലാത്സംഗ പരാതിയിൽ അതിജീവിതയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ അന്വേഷണസംഘം ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ വിദേശത്തുള്ള പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി എടുക്കുന്നതിനായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സൗകര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴിയുള്ള മാർഗങ്ങളോ സ്വീകരിക്കാനാണ് നീക്കം.

ഈ നടപടികൾക്കായി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതി തേടാൻ എസ്ഐടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിജീവിതയുടെ മൊഴി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പോലീസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പീഡനക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ക്ലബ് സെവൻ ഹോട്ടലിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു.

