Bus Accident: നിയന്ത്രണം നഷ്ടപെട്ട ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തില്‍ ഇടിച്ചു കയറി; ആറ് മരണം

കാസര്കോട്: നിയന്ത്രണം നഷ്ടപെട്ട ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തില് ഇടിച്ചു കയറി ആറ് പേർ മരിച്ചു. മഞ്ചേശ്വരം തലപ്പാടിയിലാണ് സംഭവം. അമിത വേഗത്തിൽ എത്തിയ കർണാടക ആർടിസി ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ബസിന്റെ ബ്രേക്ക് പോയതാണ് അപകട കാരണം. ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തില് നിന്നവരാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ബസിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് നിര്ത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന ഒരു ഓട്ടോയിലും ഇടിച്ചിരുന്നു.
ഓട്ടോയില് ഇടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബസ്സ്റ്റോപിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയത്. കർണാടക സ്വദേശികളായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഹൈദർ അലി, ഓട്ടോയിലുണ്ടായിരുന്ന നഫീസ, ആയിഷ, ഖദീജ, ഹവ്വമ്മക്കുട്ടി, പതിനൊന്നുകാരി ഹസ്ന എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. മരിച്ചവര് കര്ണാടക സ്വദേശികളാണ്. അപകടത്തില് പരിക്കേറ്റ സുരേന്ദ്രന്, ലക്ഷ്മി എന്നിവര് ഗുരുതരാവസ്ഥയില് കര്ണാടക മെഡിക്കല് കോളേജില് ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തില് വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.
