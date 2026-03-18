Indian Railway: എറണാകുളം സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ നവീകരണം; 26 വരെ ആറ് ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കി

Attention Train Passengers: പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഉയരം വർധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചതിനാലാണ് 26ാം തിയതി വരെ സർവീസിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 18, 2026, 02:25 PM IST
  • പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും തമ്മിലുള്ള ഉയര വ്യത്യാസം അപകട സാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്.
  • ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്.
  • ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എറണാകുളത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനുകൾക്ക് 26 വരെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി

കൊച്ചി: എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ (സൗത്ത്) റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 6 ട്രെയിനുകളുടെ ഗതാഗതം ഭാഗീകമായി റദ്ദാക്കി. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഉയരം വർധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചതിനാലാണ് 26ാം തിയതി വരെ സർവീസിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ട്രെയിന്റെ വാതിലുകളും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും തമ്മിലുള്ള ഉയര വ്യത്യാസം അപകട സാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. 

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എറണാകുളത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനുകൾക്ക് 26 വരെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ചില ട്രെയിനുകൾ ആലുവയിൽ നിന്ന് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പുനക്രമീകരിച്ചത്. കണ്ണൂർ ഇന്റർസിറ്റിയും വഞ്ചിനാട് എക്സ്പ്രസും ഉൾപ്പെടെ ആറു ട്രെയിനുകളുടെ സർവീസിൽ ഭാഗിക മാറ്റം വരുത്തി.

മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

രാവിലെ ആറുമണിക്ക് എറണാകുളത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടാറുള്ള കണ്ണൂർ ഇന്റർസിറ്റി (16305) ഇനി ഈ മാസം 26 വരെ 6.22ന് ആലുവയിൽ നിന്നാകും പുറപ്പെടുക. 

തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് വൈകീട്ട് 5.45ന് പുറപ്പെടുന്ന വഞ്ചിനാട് എക്‌സ്പ്രസ് (16304) കോട്ടയത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും.

എറണാകുളം- പാലക്കാട് മെമു(66610) എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.45ന് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിൻ 26വരെ ആലുവയിൽ നിന്നാണ് സർവീസ് ആരംഭിക്കുക. 

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എറണാകുളത്തിനും ആലുവയ്ക്കും ഇടയിൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തില്ല.

ഗുരുവായൂർ-എറണാകുളം പാസഞ്ചർ (56317) 26 വരെ ഇടപ്പള്ളിയിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും. 

കൊല്ലം-എറണാകുളം മെമു തൃപ്പൂണിത്തുറ വരെ മാത്രമാകും ഓടുക. 

എംജിആർ ചെന്നൈ-ആലപ്പുഴ ഡെയിലി എക്സ്പ്രസ് (22639) 25വരെ അരമണിക്കൂർ വൈകിയാണ് ഓടുക.

