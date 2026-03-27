Kozhikode News: സ്ഫോടനത്തിൽ പതിനാറുകാരന്റെ കൈപ്പത്തി തകർന്നു; സംഭവം കോഴിക്കോട്

കോഴിക്കോട്: സ്ഫോടനത്തിൽ പതിനാറുകാരന്റെ കൈപ്പത്തി തകർന്നു. കോഴിക്കോട് വടകര വില്യാപ്പള്ളിയിലാണ് സംഭവം. കൊറ്റിയാംവെള്ളിയിൽ പതിനാറുകാരനായ യദു ദേവിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇന്നലെ വൈകീട്ട് ആറ് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഗുരുതരുമായി പരിക്കേറ്റ യദുവിനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സ്ഥലത്ത് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പടക്കം അശ്രദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്തതാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം. ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിനിടെയാണ് സ്ഫോടനം സംഭവിച്ചതെന്ന് യുഡിഎഫ് ആരോപിച്ചു. സിപിഎം നേതാവിന്റെ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നതെന്നും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും യുഡിഎഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
